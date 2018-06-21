畢書盡變身黑妖 霸氣代言新手遊

2018年06月21日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

《天堂2：革命》由韓流天王權志龍GD代言，本月仍是韓國手遊上升排行榜前5名。（翻攝自《天堂2：革命》官方YouTube）

韓國音樂類手遊《The Musician》去年邀請韓國人氣天團Wanna One代言，讓一眾台灣粉絲紛紛跨區下載。（翻攝自《The Musician》官方YouTube）

人氣手遊《天堂M》昨宣布新角色「黑暗妖精」將於27日上線，代言人畢書盡Cosplay新角色現身。（羅永銘攝）

今年可是各類型遊戲遍地開花的一年，像由「遊戲橘子」代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂M》，僅上線半年就突破500萬會員登錄，昨（20日）宣布遊戲中的全新職業「黑暗妖精」事前登錄活動開跑1周至今已突破12萬人次，更請來台韓混血歌手畢書盡Bii擔任遊戲全新代言人，Bii不僅在現場Cosplay新角色，更與大家分享與《天堂》的合作。

天堂忠實玩家搶下代言

《天堂M》為經典遊戲的最新手遊，甫登台時就引起不少玩家注意，Bii也是忠實粉絲之一，更自言自已玩天堂18年了，從PC玩到手遊，而且為了此次代言要配合角色的肌肉造型，更特地雕塑身材，「這次新角色『黑暗妖精』27號就上線，所以已經跟經紀人請好整天的假，要搶先體驗跟抓緊時間練功。」

其實明星代言遊戲效益頗佳，在韓國幾乎大牌藝人都曾代言過各種遊戲，像去年韓流天王GD還沒入伍前，為《天堂2：革命》拍攝一系列宣傳廣告，不僅點閱率已破16萬8000次，該遊戲本月至昨為止，在韓國的iOS及Google Play的遊戲榜上仍穩占第3及4位。 另外還有從韓國選秀節目《Produce 101》打造的人氣天團Wanna One，去年出道不久即有音樂手遊《The Musician》與其合作，不僅成為代言人，連遊戲中也套用了不少他們的歌曲，也因為Wanna One在其團體綜藝節目中多次秀出遊戲，讓不少海外粉絲都跨國下載該手遊，在Google Play Store中早已突破百萬下載數。

期待在遊戲裡遇到明星

因演出《花遊記》中「三藏」一角而大紅的吳漣序，也在去年年底為人氣手遊《黑色沙漠》新角色登場而拍攝了宣傳片，因影片從開始是清新的保養品廣告，突然最後一轉變成暗黑的遊戲畫風，當時在台的社群網站上也被瘋狂轉載，而至今其在上升榜行榜中仍穩居韓國冠、亞軍。明星代言的遊戲能讓粉絲更有參與感，也不禁讓玩家有著「會不會有天在遊戲上遇到明星」的期待。

(中國時報)