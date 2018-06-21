2018年06月21日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

愛買獨家德國福倫斯堡啤酒330ml，7月5日前原價109元、特價85元。（愛買提供）

全聯HELLO KITTY保鮮碗3入組，市價800元，日用品滿200元+369元或扣200點福利點+369元皆可加價購。（全聯提供）

頂好狂歡啤酒節指定酒款滿199元，可用1元買限量德國原裝進口Bierweg皮爾森啤酒490ml或Valentins小麥啤酒500ml。（頂好提供）

美廉社波蘭皇家雙B 9%金牌啤酒500ml，3罐109元。（美廉社提供）

量販、超市拜世足所賜，店內換上世足裝置，近期進口、國產啤酒新品、熱銷款全出動，堪稱年度最齊全，連同飲料、零食等有第2件5折起優惠，整體相關商品都熱銷，業績最高翻2倍。

家樂福「世界啤酒博覽會」26日前200支以上啤酒超過70支新品，每滿299元送30元現金折價券，13支球隊國家代表啤酒7.4折起；指定零食增逾2成新品，會員紅利點數15倍送、第2件5折；店內有限量6國紀念足球，24日前全台門市舉辦親子小小運動營闖關活動，預估世足相關業績上看5成以上。

愛買10多款世足賽限定包裝商品如可口可樂、百事可樂、品客洋芋片、百威啤酒等買氣翻2倍；昨（20日）起至7月5日指定冰品、飲料單筆滿199元送20元現金折價券。由於賽事期間球迷會用新台幣下架勝出國家商品，像是德國出賽時，德國啤酒銷量可較平日增約5成；這次70款啤酒單筆滿249元現折25元，20款新品包含獨家引進德國10大啤酒廠、冰河水釀造的福倫斯堡啤酒。

全聯8月2日前首次舉辦Hello Kitty「足球聯萌」活動，日用品消費滿200元或扣福利點200點，可用129元起加價購獨家足球Hello Kitty商品，8日至今約賣出7萬組，可見反應熱烈，加蓋的保鮮碗最受歡迎，其次是餐盤、餐碗。

美廉社昨起至7月16日年中慶，啤酒5.5折起、部分商品買1送1或加1元多1件，百支商品滿300元送可樂果；30日至7月16日晉級16強/4強國家進口商品9至9.5折。頂好7月11日前「狂歡世足啤酒節」，近期熱銷啤酒前3名是海尼根、GUINNESS、可樂娜。

飲酒過量有害健康

(中國時報)