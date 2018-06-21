2018年06月21日 04:10 中國時報 蔣勳

認識謝旺霖，大概是十年前的事了。

他還在讀大學，學法律。有點靦腆害羞，談起失戀，很悵然，說「要去很遠的地方」，忘了她，於是他就流浪去了西藏。從雲南騎腳踏車，一路騎到拉薩，寫了他第一本書《轉山》。

很多人喜歡《轉山》這本書。旺霖好像在寫西藏，其實更多時候是他在路途中跟自己的孤獨對話，跟高原對話，跟天空對話，跟自己的怯懦對話，跟自己的猶疑不決對話，然後，他終於走完了全程。

我和許多讀者一樣，喜歡《轉山》裡的「他」，柔弱、膽怯，常常想半路叛逃，然而終於走完了全程。

我們彷彿跟著作者翻山越嶺，一樣柔弱，一樣膽怯，一樣想半路放棄，因此，走完全程，到了終點，悲欣交集，忍不住要為「他」鼓掌，也為我們自己鼓掌。

旺霖是雲門第一屆的流浪者，流浪計畫超過十年，流浪者聚會，旺霖都參加，他關心每一位年輕的流浪者，彷彿又可以跟他們再出發一次，有那種初生之犢的膽怯與不知死活。

匆匆十年過去，旺霖從法律改讀文學，在幾個大學先後讀碩士、博士。他應該輕易可以拿到博士，但不知為什麼，每到臨頭，他就放棄了。

在流浪途中膽怯卻不曾放棄的旺霖，為何總在文學的路上有更大的猶疑不決？

我曾經非常看重他《轉山》時期初生之犢的不知天高地厚，然而那是我的偏見吧。人的一生或許只有一次真正的初生之犢，可以那樣又膽怯又勇氣十足。

超過三十歲，讀了許多文學，做了許多研究，旺霖畢竟不再是初生之犢了。

然後旺霖準備了他第二次的流浪，到印度走恆河，朋友為他壯行，鼓譟他出第二本書《走河》。

相對於《轉山》的信手拈來，《走河》難產了將近八年。

關心他的朋友都不敢打擾他，旺霖書寫的過程如此煎熬，近乎自虐，走在創作的長途上，或許比真正的流浪要加倍艱難吧。

他一改再改，寫了又改。在美術上我常常珍惜不斷修改的畫稿，珍惜那些留在紙上塗改擦拭的痕跡。

我曾經建議旺霖：「要不要把大段刪掉的章節給我看？」我的確好奇，是否那其中有迷人的地方。

寫《轉山》如此輕鬆隨意，一氣呵成。寫《走河》這樣艱難，眼前這麼多岔路，何去何從？

從《轉山》的自我對話，《走河》的自我對話更多了，書中每一處章節都有好多猶疑不決，看到創作者性格上這麼多重的矛盾糾結。

「如果當遊記寫呢？」我曾想這樣建議旺霖，終究沒有說出來。我相信創作的難處，其他人很難置喙，每一位創作者的難處不一樣，太早的武斷結論，往往使創作置於死地。

我想到的「遊記」是減少跟自己對話，更多一點向外的觀察、記錄、描述。

例如，康熙年間到台灣的郁永河，寫下的《裨海紀遊》。青年時曾經帶著這本書，從鹿耳門開始，一路北上，經過牛罵頭，走海岸線，經南崁到八里，最後抵達北投。

郁永河來台灣是有目的的，他要到北投採硫磺礦，在台灣停留大約半年，採到硫磺，把隨手的見聞記錄下來，寫成《裨海紀遊》。郁永河很少跟自己對話，大部分時間都在觀察。偶然看到當時被漢人奴役的「番人」，駝重物、拉車、在雨中露宿，他有不平，也只是止於「亦人也」（都是人啊）這樣的感嘆，不再發表太多意見。

旺霖的野心一定不止於「遊記」，《走河》一路書寫下來，他有許多話要說，跟自己說，跟遇見的每一個人說，跟念念不忘的人說（《轉山》裡的松娜）。

讀者閱讀，可能會陷在一種矛盾裡，要當遊記讀？還是一本文學作品？

旺霖一定會找到他自己的文體，在流浪途中，喃喃自語的文體，所有的風景，所有的山與河，都只是他跟自己對話的場域，可以是西藏的山，可以是印度恆河。記得有一次心裡不安，正是旺霖在恆河上源的時候。我傳了簡訊問：「旺霖好嗎？」

他後來告訴我，那一天差點死去了。

讀這本書，知道旺霖走到多麼艱難的路上，無論是流浪，無論是創作，都要「差點死去」。

有時候好久不見，我們相互擁抱，感覺到旺霖的身體這樣怯弱，又異常不知死活，便只好任他走去，山高水長，峰迴路轉，擔心時傳一則簡訊問候，見面時自然歡欣擁抱。

我幾次去印度，始終不敢寫印度，好像是一個超過我邏輯思惟的文化。

我很高興旺霖去了，跌跌絆絆，一路驚慌，但還是去了。

我讀《走河》，也還是惴惴不安，好像旺霖還在路上。

青年一代，可以帶著這本書，帶著惴惴不安的膽怯，如初生之犢，勇敢出走，《走河》就有了更大的意義吧。

在印度，不知為何，總是想到《佛經》上的句子──「流浪生死」。去過和生死這麼近的地方，從生死的臨界回來，《走河》的人，暫時歇息，大概又要出走了吧？

(中國時報)