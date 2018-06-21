劍王之王

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中國時報
郭箏

七匹馬構成的馬隊轉瞬來到面前，昨天想搶洪櫻桃的那四個傢伙居然也在其中。

為首的彪形大漢黑牛跳下馬來，翻手拔出劈山大斧：「項宗羽，看你還要往哪裡逃？」

原來這使劍的白衣人竟是名震武林、打遍天下無敵手的「劍王之王」項宗羽！

其他六名盜匪也都下了馬，紛紛掣出兵刃，把項宗羽包圍起來。

項宗羽又輕輕嘆息一聲：「你們來有什麼用？破城虎呢？」

「用不著我們老大出面！」黑牛舉起大斧正要進攻，轉眼卻見莫奈何坐在竹棚裡，登即嚇了一大跳。「原來你找了他來當幫手？」

項宗羽意外的瞟了瞟莫奈何，淡淡一笑：「項某人從來不需幫手。」

黑牛便朝莫奈何大叫：「既然如此，你就不要多事，別插手！」

其實莫奈何看見那些大漢全都手持狼牙棒、巨斧、大砍刀、鳳翅流金鐺等長大兵器，早把腦袋縮到了肩膀裡，哪還敢強出頭？

黑牛等人胡哨一聲，掄起傢伙從四面攻上。那七件兵器加起來最少有三百斤重，瞧那威勢，光是用壓的，都能把項宗羽壓得扁扁的。

但見項宗羽手腕一轉，長劍出鞘，卻是一柄連劍身、劍刃都是純黑色的怪劍。

那劍毫不著力的輕輕掃過，響起連串「嗆啷」之聲，再定睛看時，巨斧已變成了一根禿棍子、狼牙棒已變成了一支牙籤、大砍刀則已變成了連雞都殺不死的捲口菜刀。

黑牛等七人望著自己手中的兵刃，全都嚇傻啦！

項宗羽早已收劍入鞘：「回去告訴破城虎，叫他自己來面對我。我今天不殺你們，但你們若執迷不悟，還要再與破城虎狼狽為奸，下回被我碰到，決不留情！」

黑牛等人如蒙大赦，紛紛爬上馬背，比來時快上百倍的沒命飛奔而去。

項宗羽走回棚內，笑問：「原來道長之前也跟他們交過手？」

莫奈何這才從驚愕中回神：「我……這……我只是跟他們打過一場拳……」

「道長的拳法想必高明。」

莫奈何的腦袋又縮到肩膀裡去了。

卻聽得右側草叢中一人笑道：「項大俠辣手仁心，果然名不虛傳。」緊接著就見一對掮著簡單行囊的父女從草叢中走出。

父親四十開外，女兒則只有十八、九歲。

這少女……唉，要怎樣形容這少女呢？

瓜子臉兒？眼若晨星？唇若紅櫻？都太俗了吧！簡直沒有任何現成的詞句可以用得上。

說是仙女嘛，太不親切；說是西施嘛，還貶低了她的容貌；說是閉月羞花嘛，又太過空泛。總而言之，把人間所有的絕色統統加在一起就對了！

莫奈何望著這少女，就像一隻觸了電的鴨嘴獸，張口結舌，醜態畢露。（待續）

(中國時報)

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