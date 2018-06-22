政院拍板 將設勞動法庭！RCA血淚 不再重演

2018年06月22日 04:11 中國時報 張理國 、 林偉信 、 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

行政院會通過《勞動事件法》草案，未來各級法院將設「勞動法庭」，保障勞權。最高法院昨針對訴訟長達14年的RCA工殤求償案開庭辯論。（陳君瑋攝）

行政院院會昨通過司法院提出的《勞動事件法》草案，依草案內容，未來各級法院將設「勞動法庭」，由具備勞動法專業經驗者擔任法官，保障訴訟勞工權益；勞工也可在勞務提供地法院起訴，並減徵或暫免徵收勞工起訴、上訴及聲請強制執行的裁判費、執行費，保障勞資爭議中較為弱勢的勞方。

纏訟14年 勞方求償無門

最高法院昨正就被稱為好萊塢電影《永不妥協》翻版的RCA前台灣美國無線電公司工殤案召開言詞辯論，在長達14年的訴訟中，許多被害人早已死亡，得不到答案。未來這類案件將先調解，但RCA案已決定8月宣判，來不及適用，雖還有其他被害人仍在北院審理，未來只能希望引用最高法院判決速審速結。

勞動事件法草案共53條，明確定義勞動事件指基於勞工法令、團體協約、工作規則、勞資會議決議、勞動契約、勞動習慣及其他勞動關係，所發生的權利義務爭議。

其中，勞資最常爭議的「工資」及「加班」問題，為免雇主以津貼等名義稀釋工資總額，草案明文規定，只要經勞工證明本於勞動關係自雇主所受領的給付，就可推定為其因工作而獲得的報酬，也就是「工資」；至於「加班」，只要出勤紀錄內記載的勞工出勤時間，就可推定勞工是經雇主同意而執行職務，進而認為加班。

專業法官調解 速審速決

草案7大重點包括專業的審理，也就是設立勞動專業法庭；擴大勞動事件的範圍，納入建教生與建教合作機構間、求職與招募者所生爭議；組織勞動調解委員會，由法官1人與勞資專家調解委員2人，共同進行調解；減少勞工的訴訟障礙，勞工可以在勞務提供法院起訴，減輕勞工繳納費用的負擔及舉證責任；迅速的程序，也就是勞動調解會於3次內終結，勞動訴訟以1次辯論終結為原則。

行政院長賴清德裁示，勞動事件法草案制定，是執行總統府司法改革國是會議決議，為民事訴訟法、強制執行法的特別法，盼能妥適、專業、迅速、有效、平等處理勞動事件，維護勞工權益及促進勞資和諧。

盼列優先法案 保障勞權

朝野立委看法不一，有人認為確實對弱勢勞工有所保障，可減少簡化訴訟；也有立委指出，勞動部已有勞檢機制，現又設專業法庭審理，但法官人力不足，要如何專責加速處理。

台灣勞工陣線袐書長孫友聯指出，《勞動事件法》未來若三讀通過，法官在調解階段就介入，雇主出席調解會意願提高，訴訟前解決問題的機會增加，就算進入訴訟期，期程也比過去更快，希望立法院能夠把這部法列為下會期優先法案，盡速通過。

(中國時報)