退休軍公教荷包瘦了！小英道歉 酸馬做不到年改

行政院昨拍板軍公教年改7月1日同時上路，蔡英文總統（中）21日舉行記者會，邀請陪同出席的總統府祕書長陳菊（左）、國防部長嚴德發（右）入座。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院昨拍板軍公教年改7月1日同時上路，蔡英文總統昨日發表談話，「這代表各個執政者都想要推動的軍公教年金改革，終於完成了」，但退休軍公教因為年改，口袋裡的錢變少，她代表國家說聲抱歉。蔡英文並提起前總統馬英九曾說，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』」，「在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思。」

馬辦發言人徐巧芯則回應，蔡英文意圖把軍改責任歸咎於前朝，實在令人不解與遺憾，「不要凡事牽拖到前任馬英九。」

馬辦強調 不要凡事牽拖

《陸海空軍軍官士官服役條例修正案》前晚三讀通過，退休軍公教團體罵聲不絕。為化解反彈，蔡英文與副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正、政務委員林萬億、立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇昨在總統府舉行記者會。

蔡英文表示，「我要再一次以總統身份，向所有軍公教朋友表達最深的謝意」，這兩年多經過改革的風風雨雨，遊行、封路、塞車，多少導致社會動盪及生活不便，不過重要的是，「我們一起走過來，對的事，我們堅持下去，人民一定會支持。」

稱體會馬當年猶豫心情

她還記得2年多前和前總統馬英九在台北賓館見面，進行國政交接，當時馬提到無法完成的年金改革，馬英九在8年任內說要推動年金改革，也說過不會坐視不管，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』；在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思」，蔡英文說，2年來的風風雨雨，她深刻體會，馬當年猶豫的原因。

蔡英文指出，身為國家元首，除了承擔，她沒有其他選擇，她的信念很簡單，越是困難的改革，越是要有勇氣承擔，「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則2016年政黨輪替就沒有意義」。

蔡英文說，最感欣慰的是，在改革過程中，有情緒、也有不滿，但大多軍公教朋友都能體恤國家困難，始終是支持國家。

(中國時報)

政院拍板 將設勞動法庭！RCA血淚… 98.7％現役軍人 退休金會增加

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。