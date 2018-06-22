退休軍公教荷包瘦了！小英道歉 酸馬做不到年改

2018年06月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 王正寧 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨拍板軍公教年改7月1日同時上路，蔡英文總統昨日發表談話，「這代表各個執政者都想要推動的軍公教年金改革，終於完成了」，但退休軍公教因為年改，口袋裡的錢變少，她代表國家說聲抱歉。蔡英文並提起前總統馬英九曾說，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』」，「在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思。」

馬辦發言人徐巧芯則回應，蔡英文意圖把軍改責任歸咎於前朝，實在令人不解與遺憾，「不要凡事牽拖到前任馬英九。」

馬辦強調 不要凡事牽拖

《陸海空軍軍官士官服役條例修正案》前晚三讀通過，退休軍公教團體罵聲不絕。為化解反彈，蔡英文與副總統陳建仁、總統府祕書長陳菊、國防部長嚴德發、退輔會主委邱國正、政務委員林萬億、立法院黨團總召柯建銘、立委王定宇昨在總統府舉行記者會。

蔡英文表示，「我要再一次以總統身份，向所有軍公教朋友表達最深的謝意」，這兩年多經過改革的風風雨雨，遊行、封路、塞車，多少導致社會動盪及生活不便，不過重要的是，「我們一起走過來，對的事，我們堅持下去，人民一定會支持。」

稱體會馬當年猶豫心情

她還記得2年多前和前總統馬英九在台北賓館見面，進行國政交接，當時馬提到無法完成的年金改革，馬英九在8年任內說要推動年金改革，也說過不會坐視不管，不會把問題留給下一任總統，「我就是他口中所說的『下一任總統』；在今天這個時刻，我沒有任何指責他的意思」，蔡英文說，2年來的風風雨雨，她深刻體會，馬當年猶豫的原因。

蔡英文指出，身為國家元首，除了承擔，她沒有其他選擇，她的信念很簡單，越是困難的改革，越是要有勇氣承擔，「前人做不到的，我們必須扛起這個責任，否則2016年政黨輪替就沒有意義」。

蔡英文說，最感欣慰的是，在改革過程中，有情緒、也有不滿，但大多軍公教朋友都能體恤國家困難，始終是支持國家。

(中國時報)