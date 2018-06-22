98.7％現役軍人 退休金會增加

2018年06月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

攸關軍人年改的《陸海空軍軍官士官服役條例修正案》三讀完成，雖被退休軍人罵翻天，但是國防部長嚴德發昨天強調，7月1日實施後，現役軍人98.7％未來的退休所得增加；他率先代表國軍現役14萬8000餘位官兵，感謝政府對於國軍的關懷照顧。

照顧中低階、短年資人員

雖然依退輔會在4月底推估，受年改新制影響的退伍軍人約佔54％，但是嚴德發與退輔會主委邱國正昨日皆出席蔡英文總統在總統府的記者會，為軍人年改新制背書。

依三讀條文，現役人員有14萬餘人可因新制，退休所得增加，現役新舊制合計人員8000餘人，其中有2000餘人退休所得會受到影響。所以，嚴德發說，現役人員有98.7％退休所得有增加。

嚴德發指出，軍人年改法案通過後，可達到照顧中低階、短年資人員，提升軍隊士氣，有利於募兵制推動，並鼓勵現役長留久用及軍人退撫基金得以永續經營的政策目標。

提升士氣 利於推動募兵制

嚴德發說，今年國軍召募狀況各項數字都比以往好，超過原訂計畫需求數，長役期軍校正期班，合於錄取標準有1723人，中役期大學儲備軍官訓練團計畫招收600，合於錄取653，短役期志願役預備軍官班，計劃招收400人，合於錄取標準有676人。他認為，這些數字顯見國軍推動軍人年金改革法案後，提升現役軍人福利配套措施，大幅提升青年報效國家的意願。

邱國正表示，經過2年共同努力，包括聽取退伍袍澤多項建言，已辛勤完成修法，未來退輔會將落實退撫基金的各項撥補、挹注工作，退撫基金的運作與國防人力的長留久用，能永續並同發展。

蔡英文再次重申，軍人年改不僅要財務健全，更重要是要強化國防戰力，年金制度若健全，將使國家社會更穩固，「幾年之後我們必須同舟共濟，捍衛我們的制度、捍衛國家、捍衛民主自由，我也會用同樣堅定的態度，推動國家重要改革，我們一起加油」。

(中國時報)