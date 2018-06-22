退休軍官怨「後悔當了一輩子兵」

2018年06月22日 04:11 中國時報 地方、政治中心／綜合報導

「好後悔當了一輩子的兵！」澎湖退休少校軍官鄧景仁回想一生戎馬奉獻國家，好不容易熬到光榮退役，卻落得政府毀諾的下場；教師的心境也一樣悲涼，澎湖縣退休公教人員協會理事長、馬公國中退休主任吳國華，教了27年書，結果竟遭狠狠踐踏尊嚴的對待。大家異口同聲：「早知如此，當初就不擔任軍公教。」只是，再也回不去了。

軍公教年改再9天就上路，考試院保訓會設置的年改諮詢專線天天塞爆詢問電話，退輔會昨天從早到晚電話接不停，尤其是退除給付處更是接到手軟，多數榮民對於退休俸將一夕縮水感到焦慮，著急想知道退休俸還剩下多少。

屏東林姓退役中校感嘆，「當初報考軍校，是衝著國家保證會照顧你一輩子。」若國家破產需共體時艱，大家也能接受，只是被砍退休俸還要被羞辱，又要面對2個正在讀大學孩子的花費，數十年的規畫，被政府說了個理由就全翻盤，不知未來的生活如何過下去。

中部張姓退役中校24年軍旅大半時間在外島度過，妻子因聚少離多而離異，月退原本能領7萬多，足夠支付妻小每月3萬多離婚贍養費，如今被砍到只剩5萬多，年改之後還少了18％，人生茫然。在新北市服務逾40年即將退休的陽姓高階公務人員說，為國家奉獻這麼多年，到頭來卻是一場騙局，他相信老天有眼，政府怎麼對待公務人員，將來也會有人怎麼對待他們，因果報應不可不信。

陽姓公務員說，每次國家財政問題，都從公務人員下手，甚至買戰機、水果盛產，都要他們樂捐或團購，幾十年來已取消許多福利，更不能兼差，如今再拿公務人員開刀，真是不如歸去。

面對未來生活的巨變，這些已邁入銀髮族的退休人員慌了手腳，新北市民熱線1999近3天湧入246通詢問電話，臨櫃人次也達350人次，除詢問訴願、複審程序，不少人更破口大罵政府蠻幹，不顧他們死活。

各地能提供協助的單位成了他們的浮木，國民黨高市黨部每天湧入求助填寫訴願書、複審書人潮，連印表機都被「操」到故障，黨部只好緊急委託印刷廠印製表格。南投縣公教退休協會在縣府提供協助，21日的縣府門廳擠滿銀髮族，6、7張長桌時時都維持10人上下。

雙北及高雄有數千老師則是委託全國教育產業總工會，希望透過集體訴訟保障自身權益。

(中國時報)