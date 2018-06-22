退休軍公教荷包瘦了！蔡酸馬做不到年改！新聞透視－小英道歉 棉裡藏針滿是選舉味

2018年06月22日 04:11 中國時報 曾薏蘋

攸關軍公教年金改革的關鍵條例皆已三讀，蔡英文總統昨天親上火線發表談話，對軍公教人員，除了感謝，也說抱歉，還特別與前總統馬英九「隔空柔性嗆聲」，棉裡藏針，有著濃濃的選戰氣味。

蔡英文願意為退休軍公教所受的損失，公開道歉，爭取他們的支持，這是國家領導人應有的胸襟與高度。但是昨天這場談話，話中有話，夾著許多政治算計。

蔡英文一開頭就提到，軍改完成修法，「各個執政者都想要推動，終於完成了」，意味著扁朝、馬朝都想做，而做不到的事，在她手裡完成了，退休軍公教莫要怪她，前朝總統們也都是要做的。

話鋒一轉，她又明白提到，這是馬英九把問題留給她。雖然，蔡英文不是第一次提到與馬英九交接時，曾對她談到年金改革，但昨天罕見刻意提醒「沒有要指責他的意思。」她是沒有指責他，只是彰顯比馬有魄力。

年金改革能夠完成，確實是不容易，蔡英文應該利用這個機會號召朝野團結，未料在撫慰過軍公教退休族群後，又針對馬英九的這些話，挑起藍綠對立情緒，真是一大敗筆。

不過民進黨不是沒有盤算，蔡英文這些話就是告訴支持者，民進黨說到做到，國民黨執政做不到的事，民進黨做到了，蔡英文這番話，充滿「選舉動員」味道，只能說，選舉的腳步近了，身兼黨主席的蔡英文，對她來說，處處是戰場，年金改革當然也是。

(中國時報)