勞保何時改 民進黨顯然「不急」

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中國時報
／台北報導

軍公教年改案發酵，外界質疑勞保人數更多，影響更廣，為何不改、農漁保為何不檢討？行政院年金改革辦公室昨表示，公保及勞保修正草案已由立法院審議中。不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，沒有哪一個政黨想要趕快處理勞保年改，9月後新會期也不會處理，這件事還沒有急到這種程度。

行政院年改辦公室對外界諸多質疑，一一澄清表示，法官與檢察官退休金及18％優存，自7月1日起調降；財政部所屬公營行庫享有13％員工優惠存款改革，現正由財政部與各公營行庫工會協調中，但因方案喬不攏，台銀、土銀以及輸銀公股行庫工會昨表示下周發動聯合罷工投票。

相較於軍公教年改的「快狠準」，民進黨對勞保年改顯然是「不急」。即將接任下會期民進黨立院黨團幹事長的李俊俋表示，勞保修正草案是否已送到立院，他沒有印象。未來將負責排審勞保年改的立院衛環委員會召委、綠委邱泰源，也表示完全不知道草案的狀況。

李俊俋說，民進黨現在的看法是，勞保年改涉及人數很多，必須好好討論，可能也要多花一點時間傾聽各方意見。

至於是否可能在今年9月後的下個立法會期處理，李俊俋說，民進黨會徵詢各方意見，「但下會期要討論完成的可能性不大」。

《公教人員保險法》修正草案去年5月送立法院，主要重點為險費率上限從15％提高至16％，領取公保養老給付條件，則從目前的年滿55歲上調至年滿65歲；政院去年3月通過《勞工保險條例》修正草案，已送立院，保險費率從原來的9.5％，每2年調升0.5％，直到上限10.5％，改為每年調升0.5%到上限12％；另外，平均投保薪資採計期間也從現行最高60個月平均，改為最高180個月平均。

(中國時報)

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