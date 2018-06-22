勞動法庭 小蝦米可抗大鯨魚

2018年06月22日 04:11 中國時報 林偉信 、 季節 ／台北報導 ／台北報導

行政院會通過司法院所提勞動事件法草案，未來立法院三讀後，司法院表示，因應未來勞動事件訴訟的變革，硬體上將把原本設立在各法院的「勞工法庭」在新法實施後改為「勞動法庭」，除目前203位勞工訴訟專業法官，司法院也會陸續培訓專業法官，符合審判人力需求。

勞工法庭變身 培訓專人

台灣歷年多起重大勞工職場災害及關廠爭議，勞工因處於相對弱勢，在訴訟上得不到公平對待，為保障勞工權益，司法院建構勞動法庭並訂立勞動事件法草案，昨由行政院會銜正式送交立法院審議中，未來陷入生計困難的勞工，可免繳交擔保金聲請假扣押老闆資產。

至於「勞動調解委員會」部分，由於是由1位專家法官及勞方、資方事務專家共同組成，未來這個委員會如何運作，司法院將再邀各界專家進行討論，並對擔任勞動調解的專家法官進行教育訓練，加強溝通協調能力。

引進日德制 法官扮調人

勞動事件法草案規範，資方如惡意倒閉或資遣員工，提告的勞工如要聲請對老闆進行假扣 押資產，依現行民事訴訟法規定，須繳納大筆擔保金，未來如擔保金會對勞工生計產生重大影響時，法官可讓勞工不須提供擔保，就對資方假扣押。

勞工提訟後，法官如認為勞工有勝訴可能，且公司雇用沒有顯然的重大困難，法官可依勞工請求，定暫時狀態處分，命令該公司繼續雇用及給付薪水；有同一原因事實、共同利益的勞工，也可併案請求，讓官司紛爭可一起解決。

另將勞工與資方在訴訟地位、法律攻防武器上拉到「實質平等」的地位，讓小蝦米也能對抗大鯨魚。

同時，引進日本、德國制度，讓法官擔任調解委員，讓調解更易成功及具仲裁性，如果調解不成進入訴訟，也一次辯論終結，妥速審判。

工會代訴訟 裁判費減半

就裁判費部分，勞工可由工會代理訴訟或擔任輔佐人，費用上可少繳納一半的裁判費用，而如公司工資清冊、出勤紀錄等，法官可令資方提供，減輕勞工舉證責任。

但在此法未上路前，勞資及對行政機關裁量爭議不斷，工傷協會昨就開記者會為去年腦幹中風「過勞死」的貨車司機呂智偉的家人發聲，他們質疑勞動部職安署幾乎一面倒地相信公司的說法，兩次報告均不採納呂智偉家人證詞，導致家屬之後很可能無法獲得職災給付和雇主的賠償，立委陳學聖則要求職安署須將家屬證詞納入報告，但未獲回應。

(中國時報)