新聞透視－扭轉勞資不平等 也應避免濫訴

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中國時報

司法院主管起草的《勞動事件法》草案，未來若能立法通過，對廣大經濟上弱勢的勞工，一旦面臨勞資爭議訴訟，除可減輕訴訟費用的負擔和舉證責任，扭轉法庭上勞資不平等；打官司也可以更簡便，迅速解決勞資爭議，但如何減少勞資爭議，打造健全工作環境，避免走上司法之途，行政機關責無旁貸。

隨著勞動意識抬頭，近年來，勞動行政機關受理勞資調解案，還是法院受理的勞工訴訟，都呈現逐年上升趨勢，但仍有不少勞工，視上法院為畏途，加上勞資雙方的不對等、訴訟曠日費時，導致勞方面臨資方在現有法律下顯得較不利。

例如，勞工工作地點與總公司不在同一地，就必須遷就資方，奔波打官司，而且打官司要繳裁判費；若要假扣押，也得繳納擔保金，這些都會形成勞工訴訟的障礙，更遑論訴訟中，若資方不願拿出工資清冊、出勤紀錄等資料，也會造成勞工舉證困難，所以這場仗被稱為小蝦米對抗大鯨魚，勝訴不易。

勞動事件法草案正是從勞工的立場為主要的考量。依草案內容，打官司地點不再受傳統「以原就被」原則，還規定資方有提出應備置的文書資料義務，減輕勞方舉證責任。

其他包括勞工聲請假扣押，要繳的擔保金，不可超過請求金額的1/10，還有勞工提出訴訟後，法官認為有勝訴可能，可依當事人聲請定出免供擔保金的暫時狀態處分。

更因為民事訴訟經常官司打到天荒地老，當事人兩鬢霜白，為求迅速解決勞資爭議，草案強化勞動調解；明確訂定調解及訴訟辯論次數，不全依賴費時的開庭辯論處理爭議，讓勞資雙方在短時間內都能得到合理答案。

勞動事件法的立法，對勞工最大的好處，就是排除訴訟上可能發生的障礙，並減輕經濟負擔。法界對此多表認同，認為這是民事訴訟法的程序特別法，立法良善，可視為司改的亮點，但顧慮的是，降低訴訟門檻後，能否避免胡亂興訟濫訴或浪費司法資源，反增加勞資訴訟對立，應是主管的行政機關該努力把關。

(中國時報)

勞動法庭 小蝦米可抗大鯨魚 訴訟期間 勞方照樣工作領薪水

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