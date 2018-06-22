訴訟期間 勞方照樣工作領薪水

2018年06月22日 04:11 中國時報 洪安怡 ╱台北報導 ╱台北報導

勞動事件法主要特色

行政院會通過勞動事件法草案，勞動部指出，未來法案通過後，當勞動部裁決資方為不當勞動行為，資方不服提告勞工時，訴訟期間勞方可回原公司就職，甚至可提供勞務地為訴訟法院，不用再遷就資方「以原就被」，解決弱勢勞方訴訟期的時間、金錢問題。

勞動部以美光晶圓科技公司勞資糾紛為例，美光解雇工會理事長馮澤源，雙方進行調解破局，勞動部判定美光構成不當勞動行為，解雇無效，美光可走救濟命令，於30天內對馮澤源提告，倘若美光敗訴，馮澤源除恢復原職外，訴訟期間的薪資美光需照給付，但訴訟期間，沒有薪資的勞工通常難以支撐。

但未來勞動事件法通過後，勞動部表示，依該法第46條規定，美光提告馮澤源期間，馮澤源可以裁決決定代替請求，回到原公司上班，不必擔心因為官司問題而沒有收入，直到判決出爐。

此外，勞動部指出，過去訴訟是「以原就被」，勞工要配合公司所在地法院，但未來可以勞務提供地為訴訟法院，減少兩地奔波。

文化大學法律系教授邱駿彥指出，勞資一旦對立過久，裂痕難以恢復，但過去勞資官司須依民事訴訟程序，時間較長，未來可加速解決勞資爭議，也更讓大眾清楚勞動事件和民事事件終究不同。

不過，邱駿彥提及，要求雙方各退一步的調解作法應調整，他舉例，現行基本工資時薪140元，倘若雇主只給120元，最後調解各退一步變130元，反讓雇主有恃無恐，認為不用遵守勞基法，走調解一途更有利，未來勞資雙方在法院調解時，務必避免此弊端。

(中國時報)