司改催生 專業法庭愈分愈細

2018年06月22日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

有鑑社會案件多元化，分工愈來愈細，司法院10年來陸續建置專業法院及法庭，目前已有少年法院、智慧財產法院、行政法院，並有軍事、金融及工程等專庭，未來司法院將落實司改國是會議決議，增設商業法院、勞動法院及稅務法庭，讓審判更專業化。

國內司法審判訴訟原只有普通法院採三審三級或二審三級的的訴訟制度，各有地方法院、高等法院及最高法院，後為因應民眾與政府間官司訴訟繁多，陸續成立高等行政法院、最高行政法院，並在地院設行政訴訟法庭。

司法院也設置少年法院及智慧財產法院，審理各專業案件，至於普通法院部分，則在法院體系內切割出數個專業法庭，軍事審判法回歸普通法院後，法院設立軍事專庭，且為因應醫療爭訟案件也設置醫療專庭。

其他包括勞工、少年、家事及性侵害、交通，金融專業法庭及營造工程訴訟專庭，司法院未來也將在各法院設置稅務法庭，強化法官審理稅務案件專業能力，並研究採行稅務專家諮詢、稅務事件和解或調解等程序可行性。

司法院會陸續建置包括商業法院、勞動法院，其中商業法院，是為了專責審理例如公司法、企業併購法、證券交易法、金融控股公司法等案件，至於採二審或三審制？刑事、民事或行政案件，都將再由司法院研擬。

社會愈進步，司法分工也愈細，但以目前司法官人數及案件數來看，能否真正落實值得斟酌。

(中國時報)