RCA工殤求償 最高院8月16宣判

最高法院21日針對RCA工殤求償案開庭辯論，RCA受害員工集結在最高法院前，代表發言時講到有人等不到判決就死了，受害員工忍不住拭淚。（陳君瑋攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

RCA工殤求償案，最高法院昨開庭，員工關懷協會律師林永頌激動地說，有些受害的勞工等不到判決就死了，希望法官速審給他們正義的判決，RCA等公司則主張勞工死傷並非因受汙染，請求撤銷原判決，馬拉松式辯論後，審判長諭知8月16日宣判。

前台灣美國無線電公司從1970年起，長達22年在生產過程中違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，高院判賠486位受害者7億1000多萬元，案經上訴，最高法院昨開言詞辯論庭。被告美國GE等公司也派代表出庭，罹癌生病的員工則坐著輪椅旁聽。

協會律師林永頌痛斥RCA公司違反法令、漠視勞工健康安全，工廠汙染造成員工一輩子的痛苦，這些受害勞工有些人生病等不到判決結果就死去，有些人病重只能坐輪椅來旁聽，這些人等的就是司法的正義與公平，最高法院怎麼判、世界都在看。

RCA律師團則主張原判決的因果關係推定、工人損害之認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效有問題，請求最高法院廢棄發回更審，兩造律師針對法律爭點進行反駁，勞工律師希望最高法院的判決，作為未來職災、公害損賠重要的先例。

國際環境流行病學會亞洲分會、台大公衛學院昨也開記者會聲援被害勞工，世新大學教授陳信行表示，不管是生活、環境，人對化學品的暴露都是混合性，可能同時暴露好幾種化合物，暴露的途徑更有皮膚觸碰、飲食等多因素，如今二審法官願意採納多對多的因果關係，得到符合科學判決的結果，期望最高法院能維持二審的進步判決。

(中國時報)

司改催生 專業法庭愈分愈細 文大宿舍案 民進黨議員滿手資料…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。