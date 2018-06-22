RCA工殤求償 最高院8月16宣判

2018年06月22日 04:11 中國時報 林偉信 、 洪安怡 ／台北報導 ／台北報導

RCA工殤求償案，最高法院昨開庭，員工關懷協會律師林永頌激動地說，有些受害的勞工等不到判決就死了，希望法官速審給他們正義的判決，RCA等公司則主張勞工死傷並非因受汙染，請求撤銷原判決，馬拉松式辯論後，審判長諭知8月16日宣判。

前台灣美國無線電公司從1970年起，長達22年在生產過程中違法使用致癌物質，讓勞工用水及廠房空氣受到嚴重汙染，有高達1400多名員工因此死亡、罹癌及流產，高院判賠486位受害者7億1000多萬元，案經上訴，最高法院昨開言詞辯論庭。被告美國GE等公司也派代表出庭，罹癌生病的員工則坐著輪椅旁聽。

協會律師林永頌痛斥RCA公司違反法令、漠視勞工健康安全，工廠汙染造成員工一輩子的痛苦，這些受害勞工有些人生病等不到判決結果就死去，有些人病重只能坐輪椅來旁聽，這些人等的就是司法的正義與公平，最高法院怎麼判、世界都在看。

RCA律師團則主張原判決的因果關係推定、工人損害之認定、舉證責任、揭穿公司面紗原則、請求權時效有問題，請求最高法院廢棄發回更審，兩造律師針對法律爭點進行反駁，勞工律師希望最高法院的判決，作為未來職災、公害損賠重要的先例。

國際環境流行病學會亞洲分會、台大公衛學院昨也開記者會聲援被害勞工，世新大學教授陳信行表示，不管是生活、環境，人對化學品的暴露都是混合性，可能同時暴露好幾種化合物，暴露的途徑更有皮膚觸碰、飲食等多因素，如今二審法官願意採納多對多的因果關係，得到符合科學判決的結果，期望最高法院能維持二審的進步判決。

(中國時報)