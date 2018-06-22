文大宿舍案 民進黨議員滿手資料！新聞透視－白綠合作 柯P打侯來陰的

國民黨新北市長參選人侯友宜昨天針對文大宿舍爭議，要求市府快做認定、不要拖，若大群館違規使用，家人願和文大解約。（葉德正翻攝）

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中國時報

國民黨新北市長參選人侯友宜深陷文大宿舍風暴，綠營議員滿手資料打侯不手軟，不免令人質疑，若不是柯市府結盟綠打藍，綠營豈可能有充足資料，在北市都發局官員備忘錄送交北市政風處隔日，綠議員隨即取得資料開記者會，「陰謀論」甚囂塵上，即便台北市長柯文哲把責任推給藍綠惡鬥，但這場風暴愈演愈烈，自稱白色力量的柯P也難辭其咎。

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種種跡象 白綠疑套好招

文大宿舍案爆發以來，柯文哲對外一再強調「該怎麼辦就怎麼辦」，都發局會秉公處理，事實上，柯市府聯手議員開記者會、會勘，看似被動證實新北官員赴北市府詢問此案，但令人合理懷疑是「白綠套好招打侯」。

從綠營議員公布都發局官員備忘錄內容就能看出端倪，都發局19日把備忘錄送交北市政風處調查，隔日綠營議員王威中馬上開記者會公布內容，難道北市府不知道偵查不公開道理嗎？還是顏色對了、啥米攏無驚！

無柯默許 消息怎會外流　反觀先前政風處赴北農查帳，始終沒有對外公布調查結果，自詡公平正義、白色力量的柯文哲，卻在文大宿舍案爭議露出「聯蘇打侯」馬腳，其所惦記的依然是白綠合作，否則政風處屬調查單位，若無柯默許，底下的人怎敢消息外流。

歹戲拖棚 市府態度消極

文大宿舍案歹戲拖棚，連侯友宜也忍不住向北市喊話，希望都發局盡快會勘認定，不要拖時間，若認定文大宿舍違規使用，願意和文大解約；但北市府態度消極，不僅先前宿舍使用認定與教育部互踢皮球，現在教育部要求都發局認定，都發局反倒先發函要求文大說明後再現勘，比起上次配合綠營議員現勘速度慢好多，可見柯說要秉公處理是明顯說謊。

(中國時報)

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