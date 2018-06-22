小花唆使？ 民進黨嗆開除吳芳銘

2018年06月22日 04:11 中國時報 呂妍庭 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

嘉義縣副縣長吳芳銘宣布投入嘉義縣長選舉，在嘉義政壇餘波盪漾，民進黨嘉義縣黨部21日措詞強硬指少數人破壞黨的團結，將祭黨紀處分，同樣顧慮黨紀的嘉義縣長張花冠雖說「我大力支持」，但話也沒說死，強調會再跟吳芳銘聊聊，為後續發展埋下伏筆。倒是吳芳銘受訪不僅強調「我不是棋子」，也反駁縣黨部聲明是在說自己，反控黨部有人才是私心自用。

儘管遭縣黨部質疑，張花冠昨再度撇清，稱吳芳銘宣布參選她並不知情，「但不意外」，指吳芳銘初選時就想參選，因黨齡問題未如願，「我覺得他心理上覺得受到不公平對待」，為愛將抱屈之餘，更肯定吳芳銘是優秀的人才，表示以吳芳銘的條件，「我會大力支持」，但身為民進黨黨員，還是要顧慮黨的策略和方向。

相對張花冠態度曖昧，縣黨部毫不留情面，除說吳芳銘的參選絕對不是花文大戰的延續，而是少數人私心自用、破壞黨內的團結，指黨部電話已被支持者打爆，要求將違紀參選的吳芳銘開除黨籍，接下來黨部將整理吳芳銘違紀參選相關資料，送執委會進行開除黨籍事宜。

被縣黨部開嗆，吳芳銘指，當民主淪為形式和走過場的程序，還有民主嗎？透過欽定、指定，由上而下運作，再賦予程序和形式來合法化，「是哪門子的民主和公平正義？」反駁這不是私心作祟、派系思維、霸權決定，不然是什麼？

吳芳銘要縣黨部不要把人民都當成笨蛋，老天有眼，人民會思考和判斷，人民心中自有天秤，「我相信公民的覺醒和智慧」，強調他個人也接爆認識和不認識及關心和認同改變嘉義、翻轉嘉義朋友的電話，相信這是希望的萌芽，大家一起努力。

民進黨高層對此表示，吳芳銘投入參選，恐怕只是要為將卸任嘉義縣長張花冠增加「談判的籌碼」、「不然無頭路怎辦」。 黨內高層認為，「吳芳銘就像白開水，沒有味道」，就算參選，影響不大。

(中國時報)