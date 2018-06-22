空汙霸王條款 今闖關

2018年06月22日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

軍人年改案三讀通過後，備受關注的《空氣汙染防制法》接著登場，立法院長蘇嘉全昨邀集朝野黨團協商，包括經濟部在空汙總量管制上，有沒決定權力等6大爭議，均未獲共識，蘇嘉全裁示今進行最後一次協商，10點就進入院會開始處理《空汙法》。

朝野黨團昨針對汙染源抵換、環保署需「會同」經濟部制定汙染源排放總量管制的「霸王條款」、固定汙染源許可證、固定汙染源所使用的燃料及輔助燃料規定等6條爭議條文再度進行協商，雖然已6度協商，朝野黨團仍各自堅持立場，意見毫無交集。

對於第9條汙染源抵換，環保署長李應元指出，在有總量管制情況下，以移動汙染源抵換固定汙染源排放量，空汙總量仍會下降。但藍委王育敏認為，不只要考慮排放的「量」，還要考量「質」，固定汙染源排放的氣體含有對人體有害的重金屬，若用減少移動汙染源換工廠得以繼續排放，周遭居民情何以堪？

藍委蔣萬安也說，即使環保署訂出一定比例數額，移動汙染源和固定汙染源所排放的毒物還是不一樣，固定汙染源就是比較毒。蔣萬安說，若這條是經濟誘因的過渡條款，應輔導工廠轉型，讓抵換條款有落日時程。

至於第12條的「會同」、「會商」爭議，政院版規定有關總量管制相關規定，環保署應「會同」經濟部分期分區公告實施，但3個在野黨都認為，《空汙法》的主管機關是環保署，不應被經濟部掐住脖子，因此堅持將「會同」改為「會商」。

(中國時報)