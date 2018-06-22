怪侯高民調！ 藍批政治操作

2018年06月22日 04:11 中國時報 張潼 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜近日捲入文大宿舍爭議案，但此案並非新案，加上北市府提供綠營議員官員「自白書」開記者會，讓藍營議員質疑，這分明是因為侯友宜民調太高，柯市府配合民進黨「白綠合作」進行政治操作，就是要藉此打擊國民黨。

國民黨北市議員陳重文表示，文大宿舍案是很明顯的冷飯熱炒，早在前市長郝龍斌時代就曾有議員質詢過此案，當時監察院、調查局曾就是否違法、違規使用，甚至金流來源展開調查，最後是查無不法。選舉逼近，民進黨重提此案，北市都發局還將官員「自白」提供給綠營議員開記者會，這是很嚴重的政治操作，明顯是白綠合作來打擊國民黨。

「一切都怪侯友宜民調太高！」議員汪志冰認為，民進黨在新北市輸不起，但侯的民調一直遙遙領先綠營參選人蘇貞昌，加上希望轉移中央執政不利的反彈，現在只好開始炒冷飯，府院黨全面配合，希望事情講100遍就變成真的。

汪志冰說，這件事情其實很簡單，柯市府一向強調該怎麼辦就怎麼辦，事情已經過了1周，如果有違反使用規定或其他問題，那就趕快公布、改善，甚至整個陽明山頭都是限建區，市府是否全面清查？如此語意曖昧不明又針對性查案，一定會引發選舉操作的疑慮。

此外，議員戴錫欽也說，如果認為新北市官員有關說疑慮，可以循政風管道處理，現在突然冒出「自白書」的做法，就像先前台北市長柯文哲對官員測謊，都是聞所未聞；一件事情本來每個人會有不同解讀與描述方式，不見得就是代表確有關說，但現在「白綠合作」在社會上塑造負面觀感、從中影射，一定會有政治聯想。不過，3名議員都認為即使有這次事件，對於侯友宜選情不會有太大影響，因為「選民眼睛是雪亮的」，只要還原事實真相，大家對於民進黨選舉奧步，只會視為「狼來了」。

北市府發言人劉奕霆對此駁斥，絕無政治操作，柯市長要求都發局必須依法辦理、依法行政。

(中國時報)