選情分析－花文之戰延長 茶壺風暴難了

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中國時報

嘉義縣副縣長吳芳銘一宣布投入嘉義縣長選舉，民進黨上至中央，下到地方，連溝通、安撫的表面功夫都不做，就直接嗆明祭黨紀處分，且縣黨部21日聲明稿看似針對吳芳銘，卻直指縣長張花冠公然多次鼓勵吳芳銘脫黨參選，還說有地方幹部反應，接到張花冠交代要支持吳芳銘，似乎暗指張花冠是私心自用，破壞黨團結之人，殺雞儆猴意味濃厚。

民進黨再三撇清吳芳銘參選非「花文之戰」延伸，且持續有高層對外放聲風，指張花冠、吳芳銘背後有所盤算，甚至斷言吳芳銘可能不會選到底，頗有塑造兩人吵糖吃的輿論氛圍，此番操作背後，卻是此地無銀三百兩。

張花冠和陳明文日前才在中常會互槓，出席公開場合更「相敬如冰」，就算不是延長賽，另闢戰場也不無可能。

雖說民進黨提名的翁章梁選情樂觀，縣長寶座如囊中物，但民進黨高層如真認為吳芳銘參選不會對嘉縣五合一選舉布局造成影響，甚至牽動下屆的山區立委選舉，動作大可不必這麼大，畢竟，民進黨初選的撕裂看似因翁章梁和議長張明達握手言和，挺張明達的議員、鄉長皆獲提名而弭平，實際上卻是表面和諧，檯面下仍暗潮洶湧。

至今，民進黨內部挺張和反陳的不平之氣猶在，加以張花冠對縣黨部提名一直很有意見，日前還批評黑箱、是秋後算帳，反遭黨部批評是傷害黨，一縣父母官卻和所屬地方黨部鬧得這麼僵，實是內部有一股力量正在衝撞主流派，張花冠、吳芳銘是否能藉這股力道，在政途另圖謀一番作為？或許，這才是「黨內高層」所不樂見的。

(中國時報)

怪侯高民調！ 藍批政治操作

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