不跟進美國 台灣今年不升息

2018年06月22日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

中央銀行總裁楊金龍昨日罕見釋出三項明確訊號，包括四大央行貨幣政策仍屬寬鬆、台灣核心物價穩定，以及新台幣並未超貶，暗示現階段並無立即升息的必要性，這讓利率「全年凍漲」的可能性大幅提高，更直接打臉預測下半年就會升息的各方研究機構。

4大央行持續寬鬆貨幣

央行昨召開第2季理監事會，考量通膨溫和及全球經濟前景存在不確定性，維持重貼現率年息1.375％，已是連續8季未做調整。楊金龍說，目前貨幣政策基調還是適度寬鬆，有助物價穩定及整體經濟金融穩健發展。

至於何時重啟升息？原本外界預期，聯準會上周四再度升息，隨著美國加快升息腳步，央行應會在下半年跟進，終結2年多來的低利率時代，不過楊金龍卻給了各方跌破眼鏡的答案，挑明「時機未到」。

楊金龍說，即便美國升息1碼，但聯準會主席鮑爾（Powell）說，當前的貨幣政策立場仍屬寬鬆，更不用提歐洲央行至少維持低利率到明年夏季、日本央行維持貨幣政策不變、英國央行甚至下修經濟成長與通膨預期，四大央行貨幣政策立場仍屬寬鬆。

5月核心CPI年增率續降

其次，雖然油價漲勢超乎預期，但油價本就無法控制，央行關注的是不含蔬果及能源之核心CPI，5月的核心CPI年增率連續3個月下降，僅0.95％，且即便以物價作為升息依據，但如聯準會都可「容忍」CPI到2％一段時間，物價短期仍未到影響升息因素。

面對美國升息、台灣不動，台美利差拉大，造成新台幣貶值壓力，恐衝擊進口物價。楊金龍解釋，即便新台幣近來貶得稍凶，與去年同期相比還是升值，估計CPI年增率因此減緩0.28個百分點，還看不到輸入性通膨壓力。

看不到輸入性通膨壓力

面對近乎「攤牌」的不升息訊號，楊金龍強調，不會像歐洲央行，直接預告到明年都不升息，畢竟利率本來就有升降循環，美國開第一槍，其他央行就有可能跟進，所以要提醒所有的貸款戶，隨時留意利率風險。

先前獨排眾議，認為今年看不到升息的永豐金控首席經濟學家黃蔭基說，就過往升息條件檢視，GDP、CPI及景氣燈號「通通不到（升息）標準」，且從楊金龍談話，更確立央行偏向鴿派立場，要立刻升息並不容易。

(中國時報)