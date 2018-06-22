貿易戰憂擴大至匯率戰

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中國時報
／綜合報導

自4月陸美貿易紛爭升溫以來，人民幣兌美元匯價逐步走貶，6月13日後人民幣貶勢進一步加劇。昨（21）日在岸人民幣（CNY）兌美元跌破6.50大關，為1月11日以來首次。離岸人民幣（CNH）兌美元一度跌破6.51元，創1月11日以來新低，日內曾跌逾300點。

華爾街日報報導，昨人民幣兌美元中間價下調120點，報6.4706。CNY及CNH雙雙逼近今年以來的最低點，CNY收報6.4917，下跌202個基點。晚間CNH跌至6.5048附近，跌幅略有收斂，下跌個237基點。

據統計，從4月至今不足3個月的時間裡，CNY迄今已經狂貶約2300個基點，人民幣中間價也一路走跌，從4月2日至6月20日累計跌掉1822個基點。

人民幣的急貶，引發市場對陸美貿易戰擴散至匯率戰的隱憂。陸美貿易戰在4月拉開序幕後，人民幣匯價貶勢明顯加劇。日前路透援引陸方市場人士說法表示，隨著陸美貿易形勢的惡化與深入，陸方可能引導人民幣貶值，近日貶值迅速但監管層並未出手，可看出其態度。

外資圈亦有看法認為，大陸將人民幣貶值有利出口，不僅對沖了美國限制大陸貨進口的措施，也能讓大陸貨的競爭力大於美國貨，藉以打擊美國工業。

不過，有專家警告大陸若要打匯率戰將付出慘痛代價。香港經濟日報昨援引荷蘭合作銀行（Rabobank）的研究報告指出，人們正想像大陸會再次考慮使用匯率貶值手段。但事實上，只要沙盤推演一下人民幣一旦貶值，大陸經濟會發生什麼事，大概可以確定大陸不會輕言引導人民幣貶值抗美。原因有四：資本外流、反給美國口實、人民幣國際化前功盡廢，以及傷及內需消費。

報導指出，人民幣貶值抗美的手段，就算能挫傷美國，大陸也會自招重傷，這與自殺式「人肉炸彈」攻擊沒有多大分別。

(中國時報)

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