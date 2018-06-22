興富發頂級豪宅 擁私人會所

2018年06月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

瞄準重隱私、高宴客需求的老饕級企業主，興富發旗下潤隆建設推出業界罕見擁有私人會所的超級豪宅！興富發總裁鄭欽天在台中七期豪宅案「台中帝寶」打造220坪擁有KTV包廂、茶席專區、鐵板燒宴客區、Casino等設施的私人總裁行館，搭配2戶各逾90坪的精裝豪宅，整個樓層約400坪，全屬私人空間，據瞭解，鄭欽天現尚不打算出售，但已有2組企業主十分中意，預約保留。

全樓層400坪 動線獨立

不少老饕級企業主平日忙於公務，但會趁著閒暇私下尋訪各式美食，如前台積電董事長張忠謀、國巨董事長陳泰銘、南僑集團會長陳飛龍等，即常被捕捉到在永康街、北投等名店享受平民美食畫面。但也有企業主注重隱私，加上宴客需求高，聘有私廚，選定特定會所宴客。

看好這項需求及頂級客戶特別注重隱私，鄭欽天突破業界豪宅公設設宴會廳的傳統，在「台中帝寶」保留公設宴會廳外，另在35樓打造擁有鐵板燒、涮涮鍋、大型茶席的私人總裁行館，企業主可請私廚到府服務。

座落台中7期 區位稀有

潤隆總監林志龍指出，這座私人行館分為兩大領域，擁有雙獨立大門，家族休憩、私人聯誼各有不同的獨立動線。同樓層另2戶90餘坪的豪宅，則為二代置產，或可做為企業提供重要貴賓使用，3戶共搭配10個車位。

林志龍透露，目前行館供客戶預約試住，做為未來自宅規畫參考，現階段並不打算立即出售，不過已有2組客戶預約保留，且每周平均有15組參觀。該案除總裁行館受到矚目，地段也是受到客戶青睞的主要元素。

綜觀全球頂尖豪宅官邸，總離不開座落繁華大道的鐵則，像是紐約第五大道、巴黎香榭麗舍大道、上海新浦東世紀大道等成為每個著名城市、億萬豪宅的競逐領地，林志龍指出，由於「台中帝寶」位於七期、台灣大道上，為各地人士進入台中的門戶，加上緊鄰秋紅谷、國家歌劇院，在區位上有其稀有性，且人在家中坐，便可遠眺大肚山等美景。

921震災後，中部購屋族特別注重建築結構，林志龍直言，客戶就是看上該案為國際知名團隊P&T規畫設計，全案制震裝置134支新日鐵UBB（UnBonded Brace）阻尼器，可消能減震，加上由日商華大成施工營造，慕名而來。

(中國時報)