升3碼 82％購屋者難承受

2018年06月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

美國聯準會日前宣布升息1碼，同時公開表示今年全年升4碼的機率提升，市場嚴陣以待。永慶房產公布最新調查發現，82％購屋者與73％屋主對於升息壓力的承受度僅3碼，永慶房屋業務總經理葉凌棋指出，外界普遍預期明年國內會有升息壓力，民眾對升息的敏感度也跟著拉升。

永慶房屋網路會員調查顯示，全台看跌今年第3季房市比例，由上季的44％減少至41％，連續8季呈現收斂趨勢。葉凌棋表示，國內外經濟同步成長，市場資金充沛，購屋需求出籠，民眾開始積極出價，對於價格有一定的支撐，但買方仍期待小幅價跌的狀況下，預期今年價格拉鋸戰仍會持續。推估2018年全年交易量約落在27.5至29.0萬棟之間，年增3％至9％。

不過，葉凌棋認為，國際情勢與升息為今年房市最大變數。他指出，中美貿易戰未解，且有擴大為多邊貿易戰的可能，國際情勢動盪，衝擊台灣經濟發展，下半年不容過度樂觀。此外，美國聯準會轉鷹，今年預計升息4次，台灣跟進升息機率大，將衝擊民眾消費意願，連帶影響房市表現，若買賣雙方價格認知差距無法拉近，將壓縮今年下半年交易量成長的空間。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，以目前台灣經濟狀況來看，就算升息，幅度不會太大，加上央行即使升息，反應在房貸上也不多，短期內也不至於產生拋售壓力。台灣房屋智庫發言人張旭嵐則說，台灣房貸仍走低利路線，整體買氣目前處於低溫微熱狀態，一旦升息，多少會造成置產投資型屋主的信心動搖，增加讓價的可能性。

永慶房屋舉例指出，以800萬房貸、分20年本息平均攤還、擁有3年寬限期，目前利率1.67％計算，每月攤還本息4萬5072元，若利率升至1.92％，本息將升至4萬5994元，一年利息將多支出逾萬元。

(中國時報)