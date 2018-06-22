二代置產掀熱潮 豪宅成首選

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中國時報
／台北報導

戰後嬰兒潮年齡漸長，紛紛開始為二代置產，做資產規畫，潤隆建設總監林志龍指出，旗下豪宅案，企業主、貴婦們為二代看屋購屋及一同置產占比高達4成。海悅總經理曾俊盛也指出，當前確實不少建案的客戶為二代選屋置產，或是兩代共同購買，這比重可達3、4成。

市場人士指出，上市櫃公司股利上看1.6兆，董監事拿到後，不少人用於置產，雖然豪宅少了過去大幅增值空間，但是稀有設計、熱門地段等物件，還是會吸引這些富商巨賈出手買進，但隨著白手起家的第一代企業家逐步交棒，也掀起了二代置產風潮。

林志龍即表示，旗下「台中帝寶」近期入住的客層，多是中彰投的傳產老闆，正逢企業版圖擴張及第二代接班的契機，傳產總部門面、二代居住空間，都需要同步升級，所以集中選擇台中市政特區置產投資，該案地段相當保值，室內規畫90坪起跳，正符合高階客層現階段需求，商辦、住宅一起評估是現在置產的新趨勢。

曾俊盛指出，二代從小吃好、住好，教育程度高，也多到國外留學過，眼光視野往往較一代高，購屋時，較青睞市場上特殊產品。台灣房屋智庫發言人張旭嵐也說，近來市場二代購屋比重確實明顯提升。

為吸引貴婦們為二代選屋，許多建案還量身規畫各式活動搭配行銷。

像是「台中帝寶」除規畫一系列財經理財講座，29、30日更攜手享譽國際的高訂珠寶ANNA HU共同發表年度大作「茵菲蝴蝶」，展覽會不乏價值逾億、首次展出的稀有珠寶，十分吸睛。

(中國時報)

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