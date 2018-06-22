南山配1.02元股票股利 近年最佳

2018年06月22日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

南山人壽昨舉行股東常會，會中承認106年度營業報告書及決算表冊、盈餘分派，並通過盈餘轉增資發行新股，在提列法定盈餘公積、各項特別盈餘公積後，通過每股將無償配發1.02元股票股利，為過去6年最佳。

南山人壽自外商轉型為本土公司後已滿6周年，面對全球動盪的局勢，在業務動能、獲利及資產規模等指標，仍展現穩健的成長力道，尤其去年合併總保費收入達新台幣5241億元，與合併總資產超過4兆元，雙雙創下新高。

在合併新契約保費收入方面，也達1987億元水準，其中傳統型商品新契約保費收入（不含投資型商品）市占率23％，居業界第1名。

南山人壽強調，106年度合併稅後淨利達219億元，經依法提列法定盈餘公積及各項特別盈餘公積等法令規定項目後，尚有可分派盈餘合計逾104億元。

因此，這次股東常會除承認盈餘分派案外，也通過將106年度盈餘轉增資發行新股，以強化公司整體財務結構、健全經營資本，總計發行股數約10億4630萬股，每股以面額10元發行普通股。

在全方位的穩定發展下，南山人壽經營實力已連續6年分別獲得中華信用評等公司及標準普爾公司（S&P）評定為「twAA+」及「A-」的優異成績，更在國際知名品牌顧問公司Brand Finance發布的「2018全球百大最有價值保險品牌」中，首度入榜即奪得全球第39名，顯示南山人壽的品牌價值及經營績效，備受國際市場肯定。

南山人壽表示，商品面會因應高齡社會趨勢，結合數據分析，開發更多保障型商品，並改變通路銷售模式，透過客群經營與保障缺口的精準行銷，為客戶補足保障與價值；在通路方面，持續多元通路發展策略，深耕業務動能，期許朝亞太地區最佳保險公司目標邁進。

(中國時報)