北市10大豪宅 每坪最高上看300萬

2018年06月22日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房市回溫，高價新豪宅案輩出，《住展》雜誌公布2018年台北市前10大豪宅案，其中單價可望挑戰彭淮南防線、每坪上看300萬元的大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」、「陶朱隱園」相對引人矚目。

不過，《住展》雜誌企研室經理何世昌分析表示，現在是買方市場，過去豪宅案對周邊房價造成的「漣漪效應」、「跟漲效應」應不至於出現，預估即使豪宅案天價成交，也只是演獨角戲，而非雞犬升天！

《住展》雜誌統計，目前北市線上銷售中、以及預計於今年開賣的豪宅中，成交價或預估價最高的前10大豪宅案，分別是大安區「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」、「和平大苑」、中山區「西華富邦」、中正區「松濤苑」、信義區「琢白」、「冠德信義」、「陶朱隱園」、「文心信義」、「皇翔御琚」，以及松山區「華固名鑄」。

其中以「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」與「陶朱隱園」預估價最高，其次是「西華富邦」的每坪290萬，最低是「華固名鑄」，因採取讓利策略，估計最高成交價約210萬至220萬。

業者指出，台北市前10大豪宅案，總價動輒好幾個億，如一般民眾只中1次樂透，恐怕還是買不起。

值得注意的是，依據台北市實價登錄揭露今年4月交易資料中，有4筆「西華富邦」交易，其中位於26樓，寫下這批最高單價每坪217.3萬，總價3.2億，是在實價登錄資料中該案單價排名第7高的交易。

(中國時報)