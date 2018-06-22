世足》足球袋鼠轉運 逼和丹麥

2018年06月22日 04:12 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

英超熱刺球星艾瑞克森在禁區內左腳凌空抽射破門，替丹麥先馳得點，高興地奔馳球場上。（美聯社）

2018世足賽戰績及賽程

澳洲隊長耶迪納克罰入追平的12碼球，興奮地跳到空中慶祝，為澳洲保留晉級的一線生機。（美聯社）

「足球袋鼠」澳洲本屆世足首戰成為史上首次「影像助理裁判」（VAR）的吃虧苦主，1球輸給法國，21日對丹麥終於成為新制的獲益者，經改判罰進追平的12碼球。可惜澳洲全場14次射門沒能再進第2球，僅以1比1踢平丹麥，本屆首勝還得等一等。

丹麥賽後戰績1勝1和，小組賽最後一役將遭遇被視為C組最強的法國。澳洲拿下本屆首分積分，戰績1和1負，得等下役對祕魯搶勝，力拚16強門票。

艾瑞克森勁射 率先破門

丹麥首役1球氣走祕魯，次役繼續以4-3-3陣式迎戰澳洲。開賽僅7分鐘，澳洲在自家禁區邊緣截球，準備往前推進，未料傳球立刻被舒恩攔截前送，中鋒M.約根森在禁區邊緣拿球，以右腳背外側往右一蹭，助攻跟進的艾瑞克森左腳勁射破門，丹麥先馳得點1比0領先澳洲。

艾瑞克森效力於英超勁旅熱刺，原本就被視為丹麥本屆世足的攻擊核心，這顆進球也是他在最近的20場國際賽中，替丹麥所攻入的第17球。

澳洲首戰輸給法國，還成為世足史上首個因VAR改判的苦主，總教練范馬維克甚至公開抗議，這回卻因VAR而受益。第36分鐘澳洲吊球入禁區，萊基頭槌球打中鮑森的左手，西班牙裁判檢視重播後改判為12碼球，澳洲隊長耶迪納克操刀破門。

丹麥鮑森手球 奉送12碼

這是耶迪納克連兩場罰進12碼球，可惜澳洲隨後發動連連攻勢，總是欠缺臨門一腳，只能接受平手的1分積分。

丹麥方面，鮑森是首戰氣走祕魯的進球功臣，卻因這次禁區內手球領到黃牌，加上首戰也領1黃，小組賽最後一役對法國將遭到追加禁賽，成為童話王國的隱憂。丹麥過去4次打入世足賽，只有2010年沒能晉級16強。

(中國時報)