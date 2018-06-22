世足》祕魯GG 法國晉16強

法國右翼姆巴佩（右）於上半場先馳得點，隊友格里茲曼上前道賀。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

法國1998年在巴黎舉起隊史唯一一座世足冠軍，姆巴佩那年底才呱呱墜地，如今卻成了「高盧雄雞」鋒線希望。作為法國隊史最年輕的世足國腳，19歲的姆巴佩21日在上半場趁快攻踢開祕魯大門，助法國以1比0贏球，2連勝提前晉級16強。

姆巴佩今年12月下旬才滿20歲，他也成為世足史上第一位，於1998法國世界盃之後才出生的進球者。相隔36年才重返世足的祕魯，則不幸成為姆巴佩的足下亡魂，2連敗篤定遭到淘汰。

法國從1978年之後，就不曾在世足賽輸給南美球隊，此役獲勝就能晉級，祕魯不敗才能保住出線希望。

與首戰相較，法國教頭德尚做出兩個調整，將中鋒吉魯、中場馬圖伊迪推上先發，隊長門神洛里斯達成國家隊百戰里程碑。此前因為禁藥風波、險些無緣世足賽的祕魯隊長葛雷諾，則首次先發上場。

除了葛雷諾，祕魯教頭賈雷卡也用阿基諾取代受傷的塔皮亞，擔任先發防守中場。祕魯首戰丹麥其實攻勢占優，但最後一腳的品質不佳，奎瓦甚至罰丟12碼球，此役對法國必須提升攻門的把握性。

兩軍上半場都展現出色的傳控能力，第31分鐘，奎瓦左前場內切過人殺入禁區橫傳，葛雷諾一個加速擺脫烏姆提提起腳射門，被洛里斯漂亮擋出。

第34分鐘，普巴前場斷球後前傳，吉魯在禁區左側起腳射門，球碰到後衛折射彈高，剛好越過出擊的門將葛雷塞，讓右路包抄的姆巴佩兵不血刃的打入空門，替法國先馳得點。

落後的祕魯在中場休息就進行雙換人，包括換上另一位資深攻擊手法范，與葛雷諾組成雙箭頭搶攻。可惜除了阿基諾遠射中柱，祕魯都無法組織出更有威脅的攻勢，自1982年等待迄今的首趟世足之旅，最終只能以3場比賽作收。

(中國時報)

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