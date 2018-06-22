世足》找回森巴節奏 巴西今搶首勝

2018年06月22日 04:12 中國時報 黃及人 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯世足賽首役爆冷遭瑞士1比1逼和的「森巴軍團」巴西，22日晚上8點遭遇上屆黑馬哥斯大黎加，儘管先前傳出內馬腳踝扭傷缺席例行訓練，幸好內馬21日及時宣告傷癒，也跟隊友談笑練球，看來這回要拿下小組賽首勝信心十足。

隊史拿下5次世足賽冠軍的巴西，原本今年世足賽想要一雪上屆準決賽，遭到德國7比1痛宰淘汰出局的恥辱，加上內馬克服腿傷復出，沒想到首戰先盛後衰，先由庫提紐遠射開張，卻遭瑞士中場祖伯頭槌追平，最後打和收場。

內馬整場比賽都遭瑞士重兵伺候，全場被犯規10次，也造成瑞士吞下3張黃牌，更讓巴西球迷心痛的是，內馬頻頻因為對手粗野防守動作倒地，幸好他仍咬牙撐住，不過個人進攻破壞力大失應有水準，連帶拖累巴西整體攻勢。

其實不只內馬受制於瑞士強悍防守，包含威廉、傑蘇斯、馬塞洛等進攻主力首役表現也很低迷，造成巴西攻勢屢屢在禁區附近受阻，全場20次射門竟然只有4次射正，讓人不得不佩服瑞士後場防線實力之堅強。

22日碰上跟瑞士同以防守見長的哥斯大黎加，巴西凶猛流暢攻勢可望復活，畢竟哥斯大黎加後衛身材高度與厚度不如瑞士，就算擁有西甲豪門皇馬門將納瓦斯壓陣，可是如果巴西找回進攻節奏，想要搶下今年世足賽首勝問題不大。

E組另一場小組賽瑞士對上塞爾維亞，則在23日凌晨2點開踢，儘管塞爾維亞只要贏球，就可宣告搶下16強門票，可是面對世界排名第6的瑞士，塞爾維亞想要闖過瑞士這關不容易，瑞士整體實力明顯較佳，防守更是出色。

(中國時報)