蘿蔔看世足》金靴激鬥 柯斯塔驚奇連連

西班牙前鋒狄亞哥柯斯塔已踢進3球，進球數緊追C羅。（法新社）

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中國時報

俄羅斯世足賽首輪共有5人單場進2球以上，除了次輪尚未出賽的英格蘭前鋒肯恩、比利時前鋒盧卡庫，葡萄牙隊長C.羅納多、俄羅斯的契里薛夫與西班牙前鋒狄亞哥柯斯塔，第2戰都繼續破門，讓本屆的金靴之爭格外熱鬧。

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蘿蔔看世足專欄

儘管足球賽進球並不限於用腳射門，用金靴獎代表進球王還是極為傳神。世足賽每屆進球最多者就是進球王，但直到1982西班牙世足賽才正式成為官方個人獎，原本叫做「金鞋獎」（Golden Shoe），2010南非世足賽改為金靴獎（Golden Boot）。

至21日為止，C羅以4顆進球領先群雄，契里薛夫、柯斯塔各3球緊追在後。其中契里薛夫要爭金靴的最大劣勢，是俄羅斯不被看好能在本屆賽事走得太遠。儘管俄國也曾出過世足進球王，但1994年的沙連科是對喀麥隆狂進5球，碰瑞典再罰進12碼球，小組賽出局就能穿金靴，很難複製這樣的機遇。

C羅和柯斯塔目前在金靴之爭搶得先機，其實兩人首戰就正面對決，C羅上演「帽子戲法」，稍勝進兩球的柯斯塔。但那場球柯斯塔只踢了77分鐘，就因為領先的西班牙改採守成戰術而被換下，C羅則踢滿全場還射進追平自由球。

有人認為，柯斯塔被換下致使進攻威脅下滑，是讓西班牙被追平的失策調度。其實柯斯塔是巴西人，欠缺強力中鋒的西班牙4年前操作歸化入籍，就是看好他能夠頂上這個位置。結果鬥牛士兵敗巴西，前年歐洲國家盃也因傷勢疑慮未予徵召，本屆世足賽柯斯塔終於一掃外界質疑，對伊朗還幸運攻入致勝球。

不同於C羅的全能身手，柯斯塔的任務就是固守禁區，執行卡位側應與最後一擊的破門任務。他需要隊友供輸才能攻門，而控制場面正是西班牙的強項，讓柯斯塔如魚得水，連兩戰破門緊追C羅。

從1982年正式設立金靴獎（金鞋獎）以來，除2002年巴西「外星人」羅納度的8球，各屆金靴得主最多就是6球。C羅與柯斯塔目前聲勢領先，值得一提的是，原本進球相同比助攻數的規則，從2010年起改為上場時間較少者勝出，這點柯斯塔反而略占優勢。

（作者李弘斌為3屆世足賽轉播講評）

(中國時報)

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