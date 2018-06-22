禁掛五星旗公投 兩岸鬧更僵

獨派提案禁掛五星旗公投案，聽證會將於7月5日舉行。圖為元月時，愛國同心會等團體表達訴求，在華山公園插五星旗，警方維安則插上國旗反制。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

獨派團體提案禁掛大陸五星旗公投案，中選會雖認為須舉行聽證會釐清相關爭議點，但公投如過關影響可不小。禁掛五星旗等同禁止大陸選手來台參賽，意味台灣再也不用爭取國際賽事主辦權；相關公投也背離台灣民主自由價值，更形同主動打破兩岸現狀，讓兩岸關係雪上加霜。

據悉，聽證會將於7月5日舉行。「禁掛五星旗公投」是由劉曜華提出，題目為：「你（妳）是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」劉曜華為逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授，先前曾擔任過台灣中社社長。

恐斷送國際賽主辦權

美麗島電子報董事長吳子嘉指出，若真的通過，以後台灣要舉辦國際會議、國際賽事，若大陸隊不能掛五星旗，難道要排除掉大陸。

若是真的禁掛五星旗，是否也扼殺台灣未來舉辦重大國際活動的可能性？嚴重妨害國家重大利益。

嘉義大學公共政策研究所教授陳淳斌直言，如果公投真的過了，國內訂法律禁止，修改兩岸關係條例，規定國人禁掛五星旗，但舉辦國際賽事和國際會議，陸方來台，我們仍舊無法約束他們，「你根本禁不了，這是人家的合法權益。」

吳子嘉還提醒，相關公投對兩岸關係不啻雪上加霜，呼籲蔡政府，應設法在政治、法規上避免這樣的公投進行，如透過行政力量加以否決；也應跟提案團體做政治溝通，才符合蔡政府所主張的「維持現狀」。

法部指不符言論自由

法務部在今年1月，早以「不符言論自由」為由，反駁國發會公共政策網路參與平台上的「禁掛五星旗提案」，但獨派卻仍持續推動公投，公然違憲與大法官解釋。

東吳大學法學院兼任助理教授葉慶元認為，大法官在兩次解釋都說，和平主張共產主義屬於憲法保障的言論自由，單純揮舞旗幟也是主張共產主義的方式，當然受到言論自由保障。

學者批另類綠色恐怖

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，此舉不只會讓兩岸關係惡化，透過公投立法形式鎮壓不同聲音，更是一種「綠色恐怖」。

(中國時報)

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