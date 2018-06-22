幫海基會接地氣？姚人多：少說話多做事

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中國時報
林勁傑、／台北報導

海基會21日召開董監事會議，推選姚人多為副董事長兼祕書長，他表示這是人生新挑戰，會全力以赴。海基會董事長張小月則稱讚姚「各方面都非常棒」。面對海基會董事周繼祥問及新職看法，姚人多稱，海基會的工作就是少說話多做事。

海峽交流基金昨舉行第10屆董監事會第3次聯席會議，補選2席董事，選出姚人多和海巡署長李仲威為新任董事，並通過由姚人多出任副董事長兼祕書長。

海基會發言人管安露轉述，姚在獲選副董後表示，海基會工作對他是人生的新挑戰，將全力以赴，也期許同仁秉持為兩岸人民服務的精神，全力執行相關業務。海基會董事長張小月會前受訪時連說多次「他很棒」。

陸委會發言人邱垂正表示，姚人多歷任國安會和總統府要職，可強化海基會對外溝通的角色。

值得一提的是，昨日會議上出現一段姚人多與董事過招的小插曲。海基會董事、現任國民黨大陸事務部主任周繼祥在會上表示，當前陸美關係變化很快，但海基會運作卻不接地氣，並問姚對新職看法。姚僅低調稱，海基會工作就是少說話多做事，承接政府意志來執行。

周繼祥稱，並非對姚的任命有意見，但海基會應跨越藍綠，兩岸事務不是用來批評或清算在野黨；朝野要合作，須執政黨主動伸出手才行。姚人多回應銘記在心，並指和周繼祥的友誼不就是跨越藍綠的證明嗎？

(中國時報)

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