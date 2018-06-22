川普讓步 非法移民親子關一起

2018年06月22日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國對非法移民採「零容忍」政策，強行拆散從美墨邊界非法入境的移民父母和子女，招致各界撻伐。川普總統20日終於讓步，簽署行政命令，讓非法入境的成人與未成年子女一起拘留，而非將子女另行安置，希望能為爭議畫下句點。熟知內情的人士指出，川普政策髮夾彎，第一夫人梅蘭妮亞和千金伊凡卡是幕後推手。

川普在白宮簽署命令時說，將繼續實施「零容忍」政策，但他不喜歡看到家庭被拆散的場面，「保障國家安全的同時要有同情心」，儘管做法改變，但邊境執法力道相同，甚或更強。

當天稍早，川普在白宮會見國會參眾兩院議員時表示，美國在移民問題上面臨兩難。他說：「如果你太軟弱，就會有大量的非法移民湧入；如果你太強硬，就會被批評說沒有同情心。」

川普隨後在明尼蘇達州為共和黨期中選舉造勢，再為打擊非法移民辯護，並炮轟民主黨將非法移民的利益置於美國民眾之上。

川普先前怪罪民主黨人未與共和黨在移民政策合作，辯稱他別無選擇，「依法」須拆散家庭，只有國會修法才能改變政策，不能只靠一紙行政命令。如今他狠狠打了自己的臉，且被視為他執政17個月來，最重大政策逆轉。

非法移民爭議爆發以來，伊凡卡一直沒有公開表態，她20日透過「推特」發文，感謝總統採取行動，讓非法移民毋須再承受骨肉分離之苦。

熟知內情的人士指出，川普態度逆轉，關鍵在梅蘭妮亞和伊凡卡力勸。共和黨眾議員柯林斯表示，川普告訴他們，伊凡卡鼓勵他解決危機。《紐約時報》記者推文稱川普引述伊凡卡的話說：「爹地，我們這是在做什麼？」

川普的「零容忍」政策自5月實施以來，造成超過2300名兒童被迫與家人分離，連日來媒體播出小孩哭喊找爸媽的聲音與畫面，震撼美國社會。

(中國時報)