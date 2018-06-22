美執法零容忍 非法入境照抓

2018年06月22日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

迫於國內外輿論壓力，美國總統川普20日發布行政命令，停止在邊境拆散移民家庭的爭議措施。儘管如此，川普的行政命令顯示，遭拘留的非法移民在其他方面的處境恐怕會更加艱困。

新的行政命令顯示，川普政府打擊非法入境的「零容忍」政策大方向不變，將繼續拘捕非法入境的外國人。任何跨境被逮的成人，即使尋求庇護，仍會被拘留且依非法入境罪嫌送辦。

新命令讓非法跨境的孩童不再與家人分離，但他們將被交由國土安全部一起拘留，而不是像先前由司法部、衛生及公共服務部負責。拘留時間長短取決於庭審時日，以及移民申請案的審查時間，加起來可能費時數月甚至數年之久。川普政府將尋求修改「無論有沒有父母陪同，安置兒童期限不能超過20天」的規定。

新命令其他要點還有：在可行範圍內，移民家庭相關案件將優先處理；美國防部奉令提供任何可用的設施以安置非法移民，並在必要時為他們新建設施。

川普政府拆散非法移民家庭的作法，連日來飽受批評。有報導指出，美國政府資助的青少年收容中心強迫移民兒童服用多種精神藥物，來緩解他們遭拘留後產生的心理創傷。有些兒童因為被迫和父母分開導致心理受創。

根據洛杉磯司法倡議機構「人權和憲法中心」提出的訴訟，德州希羅治療中心等設施的孩童，幾乎確定都有服用這些藥物，而且中心都未經他們父母同意，也不管他們狀況為何。

訴狀顯示，同時服用多種精神藥物可能造成孩童嚴重傷害。應該監督藥物使用，符合實際治療需求，避免把藥物當成「化學拘束衣」。

(中國時報)