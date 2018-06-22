自撞牌樓人噴飛 火燒車4死

彰化芳苑王功21日凌晨發生釀成4死慘劇的自撞車禍，肇事 的自小客車已被燒成廢鐵。（鐘武達翻攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣芳苑王功21日凌晨發生奪走4條人命的重大車禍！1輛自小客車疑車速過快急切失控，自撞福海宮牌樓門柱起火，後座2名女乘客被拋飛出車外當場喪命，前座2名男子則被燒成焦屍。警方表示，駕駛已死亡，將報請檢察官會同法醫相驗確定是否有酒駕，並進一步調查肇事的確切原因。

駕駛成焦屍驗酒駕

21日凌晨2點22分，1輛白色自小客車衝撞芳漢路口的福海宮牌樓後起火，火勢凶猛，員警獲報會同消防隊趕往搶救；肇事自小客車早已被火舌吞噬，牌樓的門柱也燒成黑炭。距離肇事車30公尺外，則躺著2名女性死者。

後座2女拋出車外

消防人員迅速撲滅火勢，赫見車內前座還有2具焦屍。消防人員表示，4人都是當場明顯死亡，連送醫的機會都沒有，直接送往彰化殯儀館。

路口監視器顯示，自小客車原是沿著台17線行駛，到路口時突然急切轉向芳漢路，影像中車身才閃過鏡頭，下一秒就冒出火光；員警說，車速真的很快。

警方查出，肇事車主是家住溪州鄉的詹姓男子。詹男表示，開車的應是他22歲的兒子。其他3名死者則分別是20歲林姓男子、22歲余姓與26歲潘姓女子，4人是朋友。

宅男母喪未滿1年

詹姓車主表示，兒子高職只念1年就休學，與家人較少互動，目前不知從事什麼工作，只知兒子在芳苑租房子，約2周前兒子回家把車開出門，6日最後一次電話連絡，他還特別叮嚀，「車不要開那麼快！」其他家屬也都錯愕「怎麼會發生這種事」。林男姑姑表示，林男很乖，像宅男，母親去世至今還未滿1年。

(中國時報)

警轟16槍逮要犯 婦路過中彈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。