自撞牌樓人噴飛 火燒車4死

2018年06月22日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣芳苑王功21日凌晨發生奪走4條人命的重大車禍！1輛自小客車疑車速過快急切失控，自撞福海宮牌樓門柱起火，後座2名女乘客被拋飛出車外當場喪命，前座2名男子則被燒成焦屍。警方表示，駕駛已死亡，將報請檢察官會同法醫相驗確定是否有酒駕，並進一步調查肇事的確切原因。

駕駛成焦屍驗酒駕

21日凌晨2點22分，1輛白色自小客車衝撞芳漢路口的福海宮牌樓後起火，火勢凶猛，員警獲報會同消防隊趕往搶救；肇事自小客車早已被火舌吞噬，牌樓的門柱也燒成黑炭。距離肇事車30公尺外，則躺著2名女性死者。

後座2女拋出車外

消防人員迅速撲滅火勢，赫見車內前座還有2具焦屍。消防人員表示，4人都是當場明顯死亡，連送醫的機會都沒有，直接送往彰化殯儀館。

路口監視器顯示，自小客車原是沿著台17線行駛，到路口時突然急切轉向芳漢路，影像中車身才閃過鏡頭，下一秒就冒出火光；員警說，車速真的很快。

警方查出，肇事車主是家住溪州鄉的詹姓男子。詹男表示，開車的應是他22歲的兒子。其他3名死者則分別是20歲林姓男子、22歲余姓與26歲潘姓女子，4人是朋友。

宅男母喪未滿1年

詹姓車主表示，兒子高職只念1年就休學，與家人較少互動，目前不知從事什麼工作，只知兒子在芳苑租房子，約2周前兒子回家把車開出門，6日最後一次電話連絡，他還特別叮嚀，「車不要開那麼快！」其他家屬也都錯愕「怎麼會發生這種事」。林男姑姑表示，林男很乖，像宅男，母親去世至今還未滿1年。

(中國時報)