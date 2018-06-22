警轟16槍逮要犯 婦路過中彈

高巿警刑大偵二隊21日在茄萣圍捕商姓通緝犯，商男中彈落網，警方對他搜身。（曹明正翻攝）

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中國時報
／綜合報導

51歲商姓通緝犯逃亡1年多，21日在高雄茄萣遭到高巿警刑大圍捕，商男意圖開槍，被警方連開16槍遏阻，因右上臂中彈被捕，童姓婦人帶著女兒路過遭流彈波及，左腰中彈，送台南成大醫院開刀取彈後已無礙。

巿刑大偵二隊指出，商男綽號「莫合」前科累累，身揹強盜、槍砲、殺人未遂等罪，合併應執行19年。去年6月1日，高雄地院以殺人未遂對他發布通緝，時效至2054年3月8日。警方將他列為重大要犯展開緝拿，也發現，他逃亡期間擁槍自重，可能藏身大社，直到近日才有跡象顯示他與女友躲在茄萣。

高巿刑大昨日會同保大特勤中隊、刑事局南部打擊犯罪中心共17幹員荷槍實彈前後包抄商男落腳的茄萣路三合院，對方從屋內監視器察覺異狀，從側門竄出，與埋伏警方狹路相逢，展開追逐。

商男往巷內竄逃時，意圖掏槍，警方對空鳴槍遏阻並以火力壓制，商男拔腿跑了約100多公尺，因右上臂中彈貫穿倒地就擒。

警匪追逐時，童婦騎機車載著3歲多女兒經過，被地上彈起的流彈波及，於是騎進旁邊宮廟廟埕查看，與逮人時手臂受傷的刑事局員警汪俊安一同被送成大就醫，商男則送高雄榮總。

警方在商男2個隨身包包中查扣短槍4把，其中3把為改造手槍、1把疑為制式，另有38發子彈、3發霰彈及毒品3包，屋內還有防彈衣。

童婦回憶事發經過仍心有餘悸。她帶女兒買飯，回程在騎樓下躲雨，竟遇上警匪槍戰，第一時間只想保護小孩，猛然覺得腰部疼痛，一摸竟有血跡，女兒被嚇哭，就醫後開刀取出子彈碎片。

高巿警察局長何明洲前往成大探望童婦時送上慰問金，並向家屬致歉，強調一定負擔全部醫藥費。家屬表示能理解，未提出國賠請求。

(中國時報)

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