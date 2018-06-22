內賊洩密 南亞科損失38億

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中國時報
／新北報導

DRAM大廠南亞科前林姓資深工程師，去年跳槽大陸DRAM廠「合肥睿力集成電路」任職，卻涉嫌在離職前帶出南亞科內部檔案資料，並由前同事取得相關技術檔案，新北地檢署21日依違反營業祕密等罪嫌起訴林男。

起訴書指出，林男在南亞科技任職工程師近11年，主要負責動態隨機存取記憶體（DRAM）產品研發，南亞科前許姓主管先跳槽至睿力，遊說林投奔，並允諾爭取高薪，但得提出DRAM專題報告給睿力。

林男在重金引誘下決定離職，去年5月離職前涉嫌破解南亞科公司主機防火牆，以手機存取公司內部檔案資料；南亞科事後對林男電腦資安檢查，發現電腦系統防火牆被破，懷疑公司機密被竊，向檢調檢舉。

林離職後未完成報告，又向另名李姓離職員索取南亞與美光共同研發的DRAM機密資料，南亞科粗估損失38億元。

偵查時，林男辯稱南亞科對USB孔有資安管控，無法存取，只是用USB插孔充手機的電，30奈米DRAM產品檔案不是他竊取，是向李男要來的，否認犯行。

但檢方在林男手機查扣30奈米DRAM產品檔案，加上調查局鑑識報告，認定林男確有透過手機連上主機，認定林男侵入他人電腦設備並使用他人非法竊取的營業祕密，昨依妨害電腦使用、違反營業秘密罪嫌將他起訴：李男涉案部分另案偵辦且通緝中。

(中國時報)

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