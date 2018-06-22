控洪秀柱誹謗 黃國昌敗訴確定

2018年06月22日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

前立委洪秀柱在擔任國民黨主席時，媒體採訪問及「罷昌」議題，她指時代力量黨主席黃國昌「支持核食進口」、「支持毒品除罪化」，黃憤而提起自訴，控告洪秀柱誹謗，高院21日維持一審無法判決，認為洪女是對可受公評之事所為善意及合理評論，黃國昌敗訴確定。

去年4月3日，前國民黨主席洪秀柱在嘉義市接受訪問時表示，「地方民眾對於黃國昌支持核食進口、支持毒品除罪化，還有配合民進黨諸多違法亂紀的言行，當然引起民眾的痛恨及不滿」，黃國昌因此提起自訴控告洪女。

台北地院判決洪女無罪，黃不服提上訴，高院審理後認為，洪秀柱指黃國昌「支持核食進口」及「支持毒品除罪化」都是事實陳述，這些是攸關我國食品安全政策及刑事政策，都與公共利益有關，屬於可受公評之事。

高院表示，黃國昌及所屬時力黨團在立法院會議的日本核災食品進口提案，洪秀柱是依據這些提案內容，有相當理由確信黃採取「支持核食進口」的立場，她雖沒能精確表述黃的立場與意向，但沒有故意捏造虛偽事實，沒有誹謗故意。

高院指出，縱使「支持毒品除罪化」與黃的真實想法有所出入，或造成黃的不快，仍不能指該言論將產生黃的社會人格貶損的效果；洪秀柱是針對公共利益有關的評論，屬於善意發表言論，受憲法保障，判洪女無罪定讞。

(中國時報)