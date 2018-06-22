重病成人球 逃逸移工泣訴想回家

2018年06月22日 04:11 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

印尼籍38歲外籍移工瓦佳，7年前為養家飄洋來台當看護，受盡欺凌，2年前聽信同鄉勸說逃跑到恆春淪為暗黑移工，最後病重昏倒街頭。雖被送至南門醫院救治撿回一命，卻因積欠大筆醫藥費，成為印尼辦事處不收、移民署不抓的人球。21日她在醫院泣訴：「我想回家！」

瓦佳說，她曾在台北、新竹等地當看護，月薪2萬多，雇主雖按時發薪讓她寄錢回家，卻時常不給飯吃，向仲介投訴也被漠視，2年前實在受不了逃跑；同是逃逸移工的同鄉告訴她，到恆春民宿打工的錢與看護一樣且較輕鬆而南下求生。

她哭著說，民宿每天工作11小時，每月休1天，只領到1萬元，近幾個月同鄉連錢都不給她，電話也不接，直到5日凌晨昏倒恆春街頭獲救。

瓦佳被送到南門醫院時命危，體溫40.2度，有腦梗塞、急性腎衰竭及高血糖昏迷等症狀，在加護病房躺了近1周才醒來，命撿回來了，但面臨20多萬元醫藥費，淪為母國不要、異鄉執法單位不抓的人球。

南門醫院表示，路倒條例規定通報警方，得知她是逃逸移工，基於人道精神予以救治，但通知移民署時，竟得到「病重不願接手」的答案。

南門醫院指出，瓦佳好轉後，仍因大腦梗塞致身體右側偏癱，移民署稱不宜收容，並說有函文請印尼辦事處協助責付，醫院只好轉向接洽辦事處，竟得到「既然病情較好就直接去坐牢」回應，待瓦佳可出院時，再次通報專勤隊仍不了了之。

屏東縣專勤隊長鄭明昌說，有協商某宗教組織協助責付，但並不清楚她可以出院，會持續了解狀況給予協助。

(中國時報)