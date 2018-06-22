中山國小5特殊生 登頂玉山

2018年06月22日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市中山國小資源班學生自104學年度開始，每年挑戰「山是一所學校」的山野教育特色課程，在老師、家長、志工陪伴下挑戰登頂玉山。這項課程至今年已邁入第3年，5位特殊生日前也成功登頂玉山主峰！

資源班老師崔德龍說，今年共有二至五年級5位學生以及1位一般生參加課程，從學期初就開始「備戰」。一般的體能訓練靠在學校每天跑半小時跑步機、回家爬樓梯上樓，校外訓練則秉持「爬山就是最好的爬山訓練」原則，先後嘗試了陽明山東西大縱走部分路段以及合歡山西峰。

心理關卡 有待突破

因為是資源班學生，崔德龍坦言，很多孩子體能上都沒問題，不過，心理卻有很多「關卡」。例如資源班5位學生中，有4人自閉症、1人情緒障礙，其中，五年級「小宇」在面對辛苦的狀況時，當下都會立刻想要放棄，也會不停抱怨甚至哭泣。

登上主峰 自信倍增

崔德龍說，這次全隊連同家長、志工15人預計花3天2夜登上玉山主峰，爬上排雲山莊當天下雨，路程更加辛苦，小宇走到最後1公里時情緒起伏就很大，一直想放棄，但評估他的身體狀況沒有問題，在其他人「軟硬兼施」下，最後終於走完；第3天要登頂玉山主峰，小宇雖然一度邊抱怨邊走，甚至數度想掉頭回家，最後還是登頂成功，直呼「沒想到我也爬得上來！」讓大家都忍不住會心一笑。

另外，三年級的「小恩」是典型自閉症，生活、讀書多需要家人協助，但這次他也在爸爸、媽媽陪伴下登頂成功。

崔德龍表示，「山是一所學校」的特色課程會繼續推動下去，但未來不見得都要挑戰玉山主峰，因為玉山知名度高，但對孩子來說挑戰不一定最大，另外如嘉明湖和南湖大山，其實都很具挑戰性。

(中國時報)