偏鄉特色小學招生 逆勢成長

三峽區插角國小金敏分校陳明啟老師帶小朋友登山、溯溪，學習漂鳥精神行腳台灣。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

少子化影響，部分學校被迫減班因應，但新北市仍有20所偏鄉小校學子不減反增，像是長坑國小、有木國小主打遊學、生態環境等特色課程，學生人數逐年微幅上升；東山國小更以親子創客體驗營凝聚親師生關係，3年來學生人數成長超過6成。

新北市教育局指出，106學年度新北市小一新生入學人數為3萬567人，相較103學年度的3萬3507人減少，目前全市206所小學有32％學校面臨減班；不過，73所偏鄉小校中，有20所特色課程學校獲得家長青睞，學生人數逆勢成長。

食農攀岩 近悅遠來

八里長坑國小設計遊學課程並結合行動學習，帶著學生下田插秧種稻，實踐食農教育，也透過平板或VR眼鏡認識生態，讓學生兼顧實務與科技應用，另在校園中打造永續綠能生態環境，由師生共作協作馬口魚生態教學區，多元特色課程讓學生人數從104學年度的66人，逐年成長至106學年度達85人。

三峽區有木國小位處偏遠山區，全校人數一度僅剩40人（低於50人面臨裁併校），2006年教學團隊研發特色遊學課程，如校外賞螢、溯溪、木工、攀岩等，吸引外地學生就讀，學生人數逐年增加，106學年度已有102人。

汐止東山國小研發結合在地生態的特色課程，在校園各個角落都可看到孩子們的藝術創作，校方更連續3年辦理親子創客體驗營，藉此行銷學校、家庭閱讀擴展計畫，提升親師生友善溫馨氛圍，學生人數也從104學年度38人，106學年度成長到62人。

創客體驗 快樂學習

教育局副局長黃靜怡表示，現代學子普遍較少接觸大自然、農作，偏鄉小校多數主打結合自然環境的特色課程及體驗活動，有些學校更位處近郊區，堪稱都會型的森林小學，吸引都會型家長安排孩子跨區就讀，快樂學習、適性發展。

(中國時報)

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