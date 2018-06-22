長照中心遭法拍 點交查封物

2018年06月22日 04:12 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市私立慈安老人養護型長期照顧中心，47歲鄭姓女負責人因積欠258萬5359元勞健保、國稅、罰鍰等，又未依照提案計畫持續向行政院執行署桃園分署繳納欠款，去年底被分署人員查封院內物品，本月初以6萬3000元拍定，21日進行現場點交。

負責人罰鍰逾258萬

行政院執行署桃園分署指出，在桃園經營13年的慈安老人長照中心，負責人鄭女積欠218件國稅、勞保、健保、市政府等罰鍰，金額高達258萬5359元，另有積欠護理師薪資及合夥人糾紛，雖曾向桃園執行分署提出分期計畫卻未持續繳納，去年12月14日分署人員前往院內查封病床27張、電視3台、按摩椅1張、電腦1組等，歷經4次拍賣，在今年6月5日以6萬3000元拍定。

從慈安離職的30歲張姓護理師表示，她以每個月6萬元薪水受聘慈安，任職4個月期間對方一直以共體時艱、資金有困難等理由積欠她薪水，累計約有10多萬元，她強調慈安的衛生環境堪憂，護理師曾提出關於無菌環境的建議也沒有獲得採納。

院內仍有16名長輩

桃市府社會局老人福利科長趙樹堂表示，慈安長照中心內仍有16名長輩居住，分署21日點交時認為業者未提出清償計劃，卻補足16張病床，因此也將16張病床再予查封，但目前已協調好，若業者拿出誠意提出清償計畫還款，短時間內還不會將床位拍賣，社會局也要求業者本周五前將11個備用床位組齊以便不時之需。

趙樹堂表示，社會局今年也有稽查慈安長照中心，分別在3月、6月間因護理人員聘用不足，要求慈安補齊，但因陸續有護理人員離職，目前仍缺少1名護理人員，但因還在寬限期，暫不會做出懲處，社會局也會針對慈安進行評估，若確定無法營運就會再做後續處理。

(中國時報)