8停車場工程 等中央補助

2018年06月22日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

「施政不能有城鄉差距！」台中市議員段緯宇21日在市政總質詢時，為屯區市民請命，爭取大里區益民國小、立新國中地下停車場及大禮堂興建進度；抨擊市府不應一味漠視屯區民眾權益。交通局長王義川說，市府提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，全數獲得交通部公路總局核定通過，俟中央核定補助後3年完工。

議員為屯區市民抱屈

市議員段緯宇、陳清龍、陳成添、吳顯森、洪金福、朱元宏等人，21日於會中關心大里區益民國小地下停車場、立新國中地下停車場及大禮堂興建進度；段緯宇不滿抨擊說，他提出的建議案，長年來未獲市府重視，讓他為屯區市民抱屈。

王義川表示，響應行政院前瞻基礎建設計畫，市府提出8件興闢立體停車場工程補助經費案，全數獲交通部核定通過，獲中央補助經費共10.22億元，加上市府自籌款19.36億元共29.58億元。

核定補助後3年完工

8案計畫包括「豐原轉運中心暨立體停車場」、「台中大車站計畫－立體停車場暨轉運中心」、「北屯區舊社停車場立體化」、「大里區益民國小地下停車場」、「潭子區潭興立體停車場」、「南屯區正心立體停車場」、「台中一中地下停車場」及「大里區東榮立體停車場」等。

王義川強調，「大里區益民國小地下停車場興建計畫」獲公路總局核定3.8億元，預計3年內完工；立新國中活動中心興建工程闢建地下停車場，所需工程款約1億7500萬元，預計110年完工，約可提供160席汽車格，有效解決道路車輛違規停放現象。

(中國時報)