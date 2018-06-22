冷鏈物流中心沒份 雲縣嗆中央

2018年06月22日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣設冷鏈物流中心沒份，立委張麗善（左三）21日呼籲中央給資源不要分大細漢，雲林縣府也要更努力爭取。（周麗蘭攝）

農委會13日宣布將在桃園縣建置冷鏈物流園區，雲林縣是全台蔬菜產量最大縣卻未被考量，立委張麗善21日呼籲縣政府積極爭取，才能解決產銷失衡，也籲請中央不要邊緣化雲林，「給資源不要分大細漢」。

雲林縣農會總幹事簡明欽、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、西螺鎮農會總幹事廖錦富、二崙農會祕書吳曜宇、縣議員李明哲21日均出席記者會疾呼此政策不合理。

張麗善表示，冷鏈物流是「冷凍冷藏供應鏈」簡稱，農產品採收後進行可標準化保鮮處理，雲縣農業產值全國第一，最需要的設備與物流計畫卻沒想到雲林。

最大農業縣 竟被忽略

縣議員李明哲表示，農民長期以來看天吃飯，就是因為冷凍、加工、運輸無法提升，雲林縣是農業最大生產基地，農民也想要自立自強，農委會要設冷鏈物流中心沒考慮設到雲林很奇怪，雲林是最有天時地利人和的地點。

李明哲指出，桃園縣十幾年前曾做過一次冷鏈物流中心，但是失敗了，現在只作為一般冷藏庫，這次竟又選擇桃園，大有問題。

農會要求 應設在西螺

西螺農會總幹事廖錦富表示，把冷鏈物流園區要設在桃園非常不可思議，包括台中、南投外縣市蔬果尚且運來西螺果菜市場交易，冷鏈物流系統最適合設置在雲林縣，一個負責銷售、一個負責調節，配合起來對全台灣農業都有幫助。

呼籲中央 慎重再慎重

廖錦富說，西螺果菜市場已經是個物流中心，冷鏈物流設在西螺，就能夠改善全國一半銷售問題，沒有必要多花一趟時間和運費送到外縣市，呼籲中央政府「慎重再慎重」考慮這個問題。

(中國時報)