高屏東米蔬果 憂遲滯性農損

2018年06月22日 04:12 中國時報 林宏聰 、 楊漢聲 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

南台灣豪雨連續約1周，高屏、台東雖然雨勢猛烈，幸好一期稻作採收已近尾聲，這兩天初步查估農損金額和過去颱風相比減輕很多；農委會農糧署也祭出災害稻穀收購機制，呼籲災損稻農踴躍繳售公糧，千萬不要賤價銷售，影響自身權益。

根據高雄市農業局的統計，林園、大樹、岡山、燕巢、路竹、梓官、旗山、美濃、杉林、田寮、六龜區公所等回報農田被害面積共190.9公頃，整體損害程度約11％，主要受損包括一期水稻、香蕉、木瓜，總損失金額379萬6000元。

屏東 香蕉損失逾900萬

根據屏東縣政府農業處最新統計，豪雨農損面積達560公頃，損失金額近2000萬，以香蕉損失超過900萬元最嚴重；西瓜、木瓜、毛豆、苦瓜有零星災害。

台東縣政府農業處處長許瑞貴則表示，這次災損主要是稻作，損傷面積超過5%的包含鹿野、關山、卑南及台東市等4鄉鎮，災損總額700萬元。儘管目前災損金額相對較少，但高市農業局提醒，連續降雨災情恐有遲滯性顯現，呼籲農民持續加強田間排水；屏縣農業處也說，後續天氣放晴，葉菜類作物受損恐加遽。

台東４鄉鎮稻損面積逾5%

農糧署啟動災害稻穀收購，南區分署指出，只要已申報107年1期作種稻且符合公糧繳交資格農戶，可洽當地公糧業者繳售災害稻穀，也可申請異地繳穀。

農糧署東區分署長陳吉村表示，稉種災害稻穀每公頃計畫及輔導收購數量合計3200公斤，收購價格為每公斤22元；餘糧收購數量3000公斤，收購價格每公斤20.6元，合計6200公斤。秈種及糯種災害稻榖價格較稉種各減1元。

(中國時報)