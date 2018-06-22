北市3線通勤專車 待集氣誕生

北市民眾可以透過「跳蛙公車APP」提案通勤專車路線，只要達到20人連署、購票目標，路線就可開通營運。（張立勳攝）

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中國時報
／綜合報導

想闢駛新的公車路線，民眾可以自己提案，新北市政府開發「跳蛙公車APP」，上路至今已有5條路線營運，台北市民也能透過APP規畫符合需求的通勤專車，目前有3條路線正在募集，只要達20人連署、預購車票，路線就能開通，預計7月中結果出爐。

北市交通局自2001年起，因應內湖及南港科技園區大量通勤需求，透過對在地企業員工進行問卷調查，規畫常態性通勤路線，目前有22線專車載送民眾平日上班通勤，據統計每條路線平均搭乘人次達27人，比起一般公車25人次多，22條路線今年1至4月平均每月有10萬5000人次搭乘。

此外，新北市交通局昨宣布26日將再新增1條中興巴士營運的「汐止－台北101」跳蛙公車，至少可節省20分鐘通勤時間，新北市跳蛙公車因此增加到23線。

北市交通局大眾運輸科長張元榜表示，自己的公車路線自己規畫，民眾可在跳蛙公車APP提出希望乘車地點及目的地，當募集達20人連署，經北市公運處審查通過後，就會上架至APP開放給民眾預購，不過，要通車還必須達預定通車日前有20人以上預購通車當日起的月票、連續5天單程票或多日票，若超過預定通車日10天仍未達訂購目標，該路線就會取消。

張元榜舉例，預計3月1日開通的路線，3月10日達20人預購月票或3月11日至15日車票，即開通路線，但如果3月21日未達訂購目標，路線則取消。

北市交通局長陳學台指出，通勤專車或新北市跳蛙公車均採上午通勤時間發車，下班晚間因通勤時間未集中較無需求，目前北市已有士林區社中街到中正區濟南路一段、文山區新光路到北投區石牌路、北投立農街到中正區青島東路等3條路線進行連署，預計7月中確定能否開通。

(中國時報)

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