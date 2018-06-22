元培醫大 打造全球健康品牌

2018年06月22日 04:12 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

台灣邁入「高齡社會」，元培醫事科技大學為推廣全球健康，成立全球健康產學聯盟，與全球品牌管理協會合作，致力將台灣打造為全球健康品牌，21日於天成國際會議中心舉辦說明會，提倡健康觀念，並說明全健盟的使命和策略。

據統計，台灣今年3月正式邁入高齡社會，全台逾14％人口為65歲以上老年人，預估2026年台灣老年人口將突破20％門檻，走向超高齡社會。元培醫大執行哈佛大學全球健康計畫已有成功案例，而全健盟成立的使命正是要呼應計畫宗旨。

全健盟在尋求老化社會解決方案同時，也要打造台灣大健康、大幸福的全球品牌。全健盟提出3大主軸策略與5大執行部曲。策略面包含全球健康人才培育、具體項目合作推動與全球市場推廣，瞄準的產業包括醫學、農產、食品及養生。

全健盟現正進行5大執行部曲，第1部曲為召募各界協會、基金會、企業、研發機構、大學或各級學校加入，凡認同全健盟的宗旨，且承諾每年1次主辦、合辦、委辦全球健康、台灣健康議題活動即可。

第2部曲鼓勵各大學、高中職開辦康養產業相關科系，協助建立康養中心、康養社區、共生宅，並結合企業、大學、社福機構等，以互助案例爭取列入哈佛全球健康Guide Book。

第3部曲進而提供未來台灣之全球化康養企業、康養人才之全球化發展，與哈佛大學合作開辦全球健康全球企業家班。

第4部曲則是落成、協助國內外建立康養園區，以達到第5部曲期待台灣的康養產業成為半導體產業之後的新兆元產業、台灣成為大健康、大幸福的全球品牌。

(中國時報)