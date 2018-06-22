李進勇飆政院祕書長政策荒唐

2018年06月22日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

農委會將在桃園、彰化、屏東設置冷鏈物流中心，供應全台蔬果的最大生產地雲林縣被跳過，縣長李進勇21日在遭國民黨團質詢到啞口無言，總質詢結束後立刻Line行政院祕書長卓榮泰飆問「什麼荒唐政策！」

國民黨團議員李明哲、林建鴻、賴淑娞、陳俊龍質疑縣府知不知道農委會要設冷鏈物流中心的計畫？縣府有無提案？農業處長張鴻猷答覆，前幾天看到新聞才知，農委會未主動告知。李進勇表示，都有和中央保持聯繫，應該還沒定案，縣府還會努力。

林建鴻聞言飆罵，桃園8000坪、彰化6000坪、屏東8000坪，計畫都有了，農委會不重視雲林，「爭取個屁」，雲林縣編那麼多一級農地，土地不能做其他使用，價格好壞自理，有冷凍不補助，他要求解編雲林縣農地、裁撤農業處。

李明哲表示，桃園、彰化、高雄、屏東設了冷鏈物流中心後，雲林縣只能當生產奴隸，冷鏈系統是雲林縣農業存續的救命丹，希望縣長立即向農委會、行政院、總統府強烈表達「雲林非有不可」。

李進勇回應，將竭力向中央反應並且爭取，議員要求時間表，但他拒絕，他表示會負起完全責任。

總質詢結束後，李進勇氣撲撲立即回到辦公室，打給卓榮泰質問知不知道農委會有冷鏈物流中心計畫？卓表示他再問看看，李氣得開罵「什麼政策，荒唐！」

李隨後又打到農委會表達不滿，要求農委會正視雲林縣肩負穩定國家糧食的貢獻，冷鏈物流園區首選地點當然是雲林，要給農民一個公道。

(中國時報)