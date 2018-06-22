基北排名前5000 可望錄取前5志願

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中國時報
／台北報導

基北區21日開放參加高中職免試入學考生查詢個別序位區間，方便考生掌握自己的落點狀況。專家推估，今年基北區約會有5萬人參加免試分發，若想擠進前5志願，不分性別的序位區間若在5000名以內，應該會有機會。

因少子化、高分群人數下降，台北市景文中學國中部主任卓意翔推測，今年各校錄取分數會比去年往下調約1分，考生可以藉由查詢個人序位區間以及簡章內公布的各校招生人數，來推估錄取分數以及自己如何選填志願。

卓意翔表示，今年基北區大約會有5萬人參加免試分發，0.3％一個序位區間，等於每一區間有160至170人；建國中學今年有918個名額、北一女中774個名額，也就是說，分性別的序位區間若在918、774名以內，換算成分數約34.6分和33.8分，就有機會錄取第一志願。

其餘明星志願部分，國立台師大附中男生約33分、女生33.4分，成功高中和中山女中31.6分，松山高中30.6分，市立大同高中以及國立政大附中則約29.8分。卓意翔說，推估基北區會考積分30分以上者約5000人，所以在5000名內都有望錄取前五志願。

至於高職部分，大安高工熱門科系約25分，如果是基北區公私立學校分界點，則約落在3萬5000名。

北市教育局提醒，免試入學選填志願時間即日起至28日中午12時截止，此次網站也設計「招生名額查詢」功能，方便對照個人序位區間與招生人數。選填志願完成後，預計7月10日公告錄取資訊，錄取學生需於7月13日上午9時至11時到錄取學校報到。

(中國時報)

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